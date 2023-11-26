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К Земле на безумной скорости приближается 30-километровая Дьявольская комета

Что известно о Дьявольской комете (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

30-километровая криовулканическая комета 12P/Понса-Брукса, или так называемая Дьявольская, приблизится к Земле на максимально близкое расстояние в 2024 году. Ученые обнаружили, что после четвертого взрыва это небесное тело стало зеленым и потеряло свои "рога".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Space.

Что известно о Дьявольской комете

Комета 12P/Понса-Брукса летит к Солнцу и Земле со скоростью более 64 000 км/ч. Она получила прозвище Дьявольская комета после того, как в июле этого года астрономы впервые за 69 лет увидели на ней извержение. В результате кома кометы - облако из газа и пыли, окружающее ледяной объект, приобрело странную форму, напоминавшую "рога".

В ноябре комета взорвалась четвертый раз за последние несколько месяцев. В результате чего это небесное тело стало в 100 раз ярче. После этого взрыва исчезли необычные "рога" кометы и она стала совсем круглой.

Ученые предполагают, что все извержения могли разрушить выпуклость на комете, благодаря которой кома приобретала необычную форму. Вероятно "рога" исчезли навсегда и комета уже не соответствует своему дьявольскому прозвищу.

Вот так раньше выглядели "рога" кометы (фото: Space)

Почему комета стала зеленой

Ученые обнаружили, что после последнего извержения комета стала зеленой, или более правильно - ее кома стала такого цвета. Такой необычный и редкий окрас имеют кометы, в составе которых много химического вещества двууглерод.

Ученые подсчитали, что комета 12P/Понса-Брукса в следующем году подлетит на самое близкое расстояние к Солнцу в конце апреля, а к Земле - в начале июня. Ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом в ночном небе.

Потом Дьявольская комета снова полетит на окраину Солнечной системы. Период ее обращения составляет 71 год, поэтому в следующий раз человечество сможет ее увидеть в 2094 году.

После четвертого взрыва комета приобрела зеленый цвет (фото: Space)

Ранее мы писали о том, может ли смертоносный астероид реально столкнуться с Землей.

Читайте также о том, что к Земле летит большая зеленая комета, которую можно увидеть раз в 3000 лет.

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