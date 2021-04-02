До Землі вже сьогодні наблизиться величезний астероїд: експерти назвали ризики

Що відомо про астероїд

Згідно з даними NASA, космічне тіло, якому привласнили назву 2021 FT, рухається у бік Землі зі швидкістю 4,3 кілометра за секунду (близько 20 тисяч кілометрів на годину).

Вперше астероїд помітили зовсім нещодавно - 19 березня 2021 року. Його відносять до групи Аполлона. Оборот навколо Сонця небесне тіло здійснює за 671 земний день або 1,84 земних роки.

Він наблизиться на мінімальну відстань до Землі в 1,63 мільйона кілометрів зі швидкістю 5 кілометрів на секунду о 19:28 за київським часом.

Чи несе нам загрозу астероїд

У NASA стверджують, що астероїд не несе загрози жителям нашої планети, оскільки, попри близькість до Землі, астероїд 2021 FT не є потенційно небезпечним.

Згідно з критеріями космічного агентства, потенційну загрозу несуть астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів.

Вчені показали на схемі траєкторію руху астероїда. Орбіта Землі позначена синім, астероїда 2021 FT білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Фото: До Землі летить астероїд (Credit: Ін-Спейс)