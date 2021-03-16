До Землі скоро підлетить найшвидший і найбільший астероїд: астроном оцінив ризики

Що відомо про найбільший астероїд?

Небесне тіло вчені порівнюють за розмірами з каліфорнійським мостом "Золоті Ворота". Його діаметр від 0,8 до 1,7 кілометрів. Він рухається з рекордною швидкістю 124 тисяч кілометрів на годину.

Унікальність астероїда полягає в тому, що він стане найбільшим і найшвидшим у 2021 році.

Чи загрожує Землі небезпека 21 березня?

Наближення до Землі астероїда 2001 FO32 в 2021 році не представляє ніякої небезпеки. Таку думку висловив астроном Георгій Гончаров.

За словами експерта, загрозу нашій планеті можуть представляти тільки ті небесні тіла, які опиняються на відстані Місяця.

Гончаров каже, що на відстані двох мільйонів кілометрів літає багато астероїдів. І навіть попри величезну швидкість, загрози він не несе.

Чому такі астероїди називають потенційно небезпечними

Згідно з критеріями NASA, астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу. Тобто такими, рух яких треба відстежувати, адже траєкторія їх руху постійно змінюється, і при наступному зближенні з планетою вони можуть нести реальну загрозу

За даними Управління з координації планетарного захисту (PDCO) NASA, невеликі астероїди проходять між Землею і Місяцем кілька разів на місяць, а їх фрагменти проникають і руйнуються в атмосфері Землі майже щодня.

Астероїд летить у бік Землі (2001 FO32)