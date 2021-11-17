RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський засвітився в пабі Києва з пивом в руці: вболівав за збірну України (фото)

Автор: Людмила Жукова

Президент Володимир Зеленський 16 листопада підтримував українську збірну на матчі з Боснією і Герцеговиною. Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь нашої команди. Главу держави помітили в столичному пабі в компанії Андрія Єрмака.

Про це в Instagram повідомила одна з відвідувачок закладу в Києві.

Мешканка столиці показала в соцмережі фотографію. На ній можна побачити, як Зеленський вболіває за збірну України з футболу в компанії глави офісу президента Андрія Єрмака.

Політики вирішили влаштувати собі вечір фанатів з футболу. Вони замовили в пабі пиво і закуски до нього.

До речі, після матчу Зеленський люб'язно погодився на селфі з Ліною Лешвар (автором фото). Вона є активною громадською активісткою.

Нагадаємо, що в заключному і вирішальному матчі відбіркового циклу ЧС-2022 збірна України в гостях здобула найважливішу перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:0).

Таким чином, Україна посіла друге місце в групі D і братиме участь у стикових матчах відбору ЧС-2022 у березні. Це також сталося завдяки тому, що в паралельному матчі Франція обіграла Фінляндію з рахунком 2:0, відправивши фінів на третю сходинку.

Як ми раніше писали, у Зеленського роз'яснили, хто отримає тисячу гривень за вакцинацію від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський