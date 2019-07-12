Зеленський "зарядився позитивом" в полі соняхів: з'явилося фото

Володимир Зеленський зробив яскраве фото в полі соняшників під Дніпром
Володимир Зеленський сфотографувався в полі соняшників. Знімок був зроблений під час робочого візиту президента України до Дніпропетровської області 12 липня. Фото глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.
На знімку радісний і усміхнений Володимир Зеленський стоїть на тлі чистого блакитного неба і яскравих соняхів. Поєднання синього і жовтого нагадує кольори прапора України. Вдалині видніються опори лінії електропередачі.
"Слава Україні!" - лаконічно підписав фото Зеленський.
Володимир Зеленський у полі (фото: facebook.com/zelenskiy95)
Користувачі мережі активно коментують цю по-справжньому літню фотографію президента. Деякі впевнені, що природа наділить Володимира Олександровича позитивом.
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Багато юзерів радять Володимиру Зеленському частіше говорити ці важливі слова "Слава Україні".
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До речі, днями яскраву фотосесію серед соняшників влаштувала відома травесті-діва Монро. Знімки зірка зробила під час поїздки на Одеський кінофестиваль.