Зеленський "зарядився позитивом" в полі соняхів: з'явилося фото

Володимир Зеленський сфотографувався в полі соняшників. Знімок був зроблений під час робочого візиту президента України до Дніпропетровської області 12 липня. Фото глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.

На знімку радісний і усміхнений Володимир Зеленський стоїть на тлі чистого блакитного неба і яскравих соняхів. Поєднання синього і жовтого нагадує кольори прапора України. Вдалині видніються опори лінії електропередачі.

"Слава Україні!" - лаконічно підписав фото Зеленський.

Володимир Зеленський у полі (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі активно коментують цю по-справжньому літню фотографію президента. Деякі впевнені, що природа наділить Володимира Олександровича позитивом.

Дуже гарно!

Закохалася!!! Розумний, красивий і талановитий! Так тримати, успіхів!

Правильно. Заряджайтеся позитивом від природи.

Добра та терпіння, і все буде добре.

Ти наше сонечко!

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Багато юзерів радять Володимиру Зеленському частіше говорити ці важливі слова "Слава Україні".

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До речі, днями яскраву фотосесію серед соняшників влаштувала відома травесті-діва Монро. Знімки зірка зробила під час поїздки на Одеський кінофестиваль.