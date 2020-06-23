Зеленський "увірвався" у чат далекобійників і назвав їх "засранцами" (відео)

Відео з Володимиром Зеленським несподівано з'явилося в Viber-групі для далекобійників "ГВК ваговий контроль". У цій групі водії діляться досвідом про те, як об'їхати ваговий контроль та пости.

Відео з президентом Зеленським з'явилося під одним з постів у групі для далекобійників. Володимир Зеленський розповів, що в Україні зараз велику увагу приділяють будівництву доріг і він навіть не підозрював, що є така проблема – як зберегти дороги. Відео розмістив на своїй сторінці журналіст Сергій Гришин.

"Є різні дороги, різні машини, різні водії. Їм все одно, вони живуть своїм життям і не замислюються про те, що держава витрачає на будівництво одного кілометра доріг близько одного мільйона доларів США. І тут ми вирішили побороти проблему з дорогами. Домовилися зробити пропускні пункти, щоб не було перевантаження. Все одно не можу зрозуміти, як вони все це об'їжджають. То вони вночі перевантажені їдуть, то об'їжджають центральні дороги. І знайшов я разом зі своїми хлопцями таку групу, називається вона "ГВК ваговий контроль". Там 17 тисяч 864 людини, хочу сказати вам, хлопці, що 864 – це я. Підключився я до цієї групи та подивився, як далекобійники, які везуть там перевантаження, і вони один одному кажуть: "По Коблево їдемо, там вільно, там тільки поліцейські. На Умань не їдемо, там вже все серйозно, заборонено". Чесно кажучи, розвеселили ви мене, розвеселили всіх. Хотів би я вам сказати, хлопці, що ви – засранці. Ми хочемо щось хороше зробити для країни, а ви якось допомагати не можете, ну хоча б не заважайте. Все одно всі чати ми знайдемо і буде боляче", - звернувся президент до водіїв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Маруся Звіробій знову "наїхала" на Володимира Зеленського.