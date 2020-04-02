Зеленський може повернутися в "Квартал 95": друг президента зробив заяву

Володимир Зеленський зможе зайняти посаду художнього керівника в "95 Кварталі", яку він обіймав раніше. Правда, це може відбутися трохи пізніше. Про це повідомив друг і колишній колега президента Євген Кошовий. Про це артист рссказал під час онлайн-інтерв'ю.

За словами коміка, він віддасть Зеленському посаду, з якою він чудово справлявся.

"Він прийде на посаду, яку займав до президентства – художній керівник. Я з задоволенням віддам йому цю посаду. Коли ти 15 років у колективі і просто перебуваєш під чиїм керівництвом, а потім це все падає тобі на голову. Все так швидко відбулося. Дуже цікавий час...", – поділився Кошовий в онлайн-інтерв'ю "Українській правді".

Кошовий зазначив, що відхід Зеленського позначився на студії "Квартал95" і пішов їй не на благо.

"Тому що Вова виконував кілька обов'язків: він був і художній керівник і менеджер. Ці посади, які він займав в одній особі, це вдавалося лише йому. А тепер воно розійшлося іншим людям. І тепер ми не можемо зрозуміти, як він це робив", – сказав Євген.

До речі, Кошовий завжди вважав Зеленського своїм другом, але зараз їх спілкування стало дуже рідкісним, Володимир іноді може не відповідати кілька днів. Також комік додав, що гонорари артистів не зросли після президентства колеги.