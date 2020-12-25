Зеленський зробив заяву про Путіна: він точно зі мною поспілкується

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський допустив мобілізацію чоловіків та жінок у разі нового нападу Росії, але впевнений: якщо він подзвонить російському президенту Володимиру Путіну, то той точно буде розмовляти з ним на рівних, а не проігнорує.

Таку заяву президент України зробив у інтерв'ю журналу "Фокус".

"Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується", - сказав Зеленський.

Щоправда, за словами українського гаранта, поки що він не бачить сенсу виходити на прямий зв'язок з господарем Кремля, бо "немає предмета для розмови".

"Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися", - заявив Зеленський.

Президент додав, що між главами обох країн має бути "прямий діалог".

"Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі - ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет", - вважає Зеленський.

Ці слова президента викликали неоднозначну реакцію серед українців. Одні юзери вважають, що Путін ніколи не розмовлятиме з президентом України - хто б не був на цій посаді, бо російський очільник "сам собі на умі".

Ого, який розумний після того, як Путін сказав, що ні з Порошенком, ні з Зеленським він розмовляти не збирається...

Це після того, як Путін на прес-конференції сказав, що йому немає про що говорити з Зеленським

Інші ж впевнені: це нам нема про що говорити з президентом країни-агресора.

З ним взагалі ніколи нема про що говорити!

Який предмет? Нехай забереться звідси й поверне вкрадене! Він на нашій землі вбиває і топчеться, а не ми на його!

Хто з ним буде розмовляти взагалі!? Корона вже сповзла йому на очі і вуха, а далі - шия!

Раніше Володимир Зеленський розповів про очікування від 2021 року.

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