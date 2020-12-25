Зеленский сделал заявление о Путине: он точно со мной пообщается

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский допустил мобилизацию мужчин и женщин в случае нового нападения России, но уверен: если он позвонит российскому президенту Владимиру Путину, то тот точно будет разговаривать с ним на равных, а не проигнорирует.

Такое заявление президент Украины сделал в интервью журналу "Фокус".

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - сказал Зеленский.

Правда, по словам украинского гаранта, пока что он не видит смысла выходить на прямую связь с хозяином Кремля, потому что "нет предмета для разговора".

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что между главами обеих стран должен быть "прямой диалог".

"Потому что есть вопросы, которые мы не нарушаем в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат чисто про Донбасс. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - считает Зеленский.

Эти слова президента вызвали неоднозначную реакцию среди украинцев. Одни юзеры считают, что Путин никогда не будет разговаривать с президентом Украины - кто бы ни был на этой должности, потому что российский глава "сам себе на уме".

Ого, какой умный после того, как Путин сказал, что ни с Порошенко, ни с Зеленским он разговаривать не собирается...

Это после того, как Путин на пресс-конференции сказал, что ему не о чем говорить с Зеленским

Другие же уверены: нам самим не о чем говорить с президентом страны-агрессора.

С ним вообще никогда не о чем говорить!

Какой предмет? Пусть уберется отсюда и вернет украденное! Он на нашей земле убивает и топчется, а не мы на его!

Кто с ним будет разговаривать вообще!? Корона уже сползла ему на глаза и уши, а дальше - шея!

Ранее Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от 2021 года.

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