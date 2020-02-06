Зеленський сам себе похвалив на зустрічі з шахтарями: нормальна влада

Володимир Зеленський під час візиту у Львівську область назвав свою команду, яка зараз при владі в Україні, нормальною. Президент похвалив себе на зустрічі з шахтарями шахти "Межирічанська" в Червонограді.

Відео з'явилося на сторінці Офісу президента України в Facebook.

Так, під час обговорення багатомільйонної заборгованості по заробітній платі львівським шахтарям, Зеленський пообіцяв частково погасити заборгованість шахтарям до 25 лютого, або, принаймні, розробити графік погашення заборгованості.

Зеленський довго і переконливо заспокоював працівників ДП "Львіввугілля", запевняючи шахтарів, що його команда не повинна викликати сумнівів, і вони обов'язково виконають узяті на себе зобов'язання.

"Ніхто нікого не викидає. Ви повинні розуміти - ми нормальні, ми нормальна влада, ми нормальні люди", - сказав Зеленський.

Також гарант наголосив, що перш за все, він людина, а вже потім - президент України.

Зеленський похвалив себе на зустрічі з шахтарями (відео: facebook.com/president.gov.ua)

Нагадаємо, що на зустрічі з шахтарями Володимир Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА. Ним став Максим Козицький.