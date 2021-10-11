Зеленський розгляне можливість заборони російських артистів в Україні: "не несуть ніякої культури"

Петиція із закликом заборонити виступи росіян в Україні зібрала потрібну кількість підписів (petition.president.gov.ua)

"Отже, 25 000 голосів моя петиція зібрала. Дякую усім, хто поставив свої підписи під нею! Чекаємо розгляду Зеленським. Побачимо - що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу", - прокоментував успіх своєї петиції Кондратюк в Facebook.

Скріншот (facebook.com/kondratjukigor)

У чому суть петиції про заборону російських артистів в Україні

Кондратюк переконаний, що не можна допускати гастролей, окремих виступів на фестивалях і корпоративах росіян в Україні, так як вони є "представниками країни-агресора і своїм мовчанням підтримали анексію Криму і війну на Донбасі".

"Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг - артисти/артистки, актори/акторки насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим - підтримали - окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії", - написав відомий продюсер і ведучий.

Виняток можливий тільки для тих артистів, які "публічно виступили проти російської агресії".

"Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців", - йдеться в петиції №22/123500-еп.

"Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні. Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовження війни іншими методами - методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців", - зазначив Кондратюк.