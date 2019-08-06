Зеленський публічно присоромив Богдана: з'явилося відео

У мережі з'явилося відео, на якому президент України Володимир Зеленський присоромив Андрія Богдана - голову свого Офісу. Гарант зробив це акуратно, через те, що Богдан відверто нудьгував на діловій зустрічі, коли спікер виголошував промову англійською мовою. Ролик опублікували на сторінці "Баба й кіт" в Facebook.

На відео можна побачити, як Богдан дивиться дивним поглядом попереду себе, намагаючись перебирати ділові папери. Він наче виглядає когось в залі, після чого президент жестом робить йому зауваження.

Відео: Зеленський і Богдан на діловій зустрічі (facebook.com/babaandkit)

Користувачі мережі відреагували на відео неоднозначно. Українці пишуть, що Богдану просто нудно на зустрічі і він вирішив побавитися.

Він хотів літачок з паперу зробити. Ну нудно ж.

Пустотливі ручки.

Хотілося б, звичайно, знати, що інтурист говорить.

Скріншот коментарів (facebook.com/babaand)

А ось деякі українці вважають, що нічого такого на відео немає, мовляв, європейці вже давно не роблять вигляд, що затягують піджаки на зустрічах.

Вам всім, суддям, варто переглянути фото "продвинутих"державників Європи. Все б вам форму, а може хай буде більше змісту? Вже геть ніхто не затягує собі в "піджаки", якщо цього не вимагає протокол. Зробіть відео кожен "критик" одного свого дня-побачите чимало гримас. Все б вам аби було причесане, в обгортці, а що під нею... Абі зверху блищало. Мені теж багато чого не тішить в президентові, та вжеж не можна. бути настільки заскорузлими й критичними безпідставно. Потяг зупинився на станції "совок".

Вони навіть не слухають, що вони там взагалі роблять, а головне навіть не розуміють, про що йдеться.

Скріншот коментарів (facebook.com/babaand)

А на другому ролику показано, як Андрій Богдан нервово смикає аркуш паперу, а президент робить йому зауваження і той показує жестами, що слухає його.

Відео: Зеленський і Богдан на діловій зустрічі (facebook.com/babaandkit)

Як ми раніше повідомляли, Андрій Богдан, який нещодавно написав заяву про відставку з посади голови Офісу Зеленського прокоментував звинувачення на його адресу. Журналісти звинуватили його в тому, що він намагався підірвати довіру суспільства до ЗМІ".

Нагадаємо, що раніше Зеленський знову прокоментував ситуацію з Богданом.