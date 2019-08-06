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Зеленский публично пристыдил Богдана: появилось видео


Владимир Зеленский на деловой встрече пристыдил главу Офиса президента Андрея Богдана

В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский пристыдил Андрея Богдана - главу своего Офиса. Гарант сделал это аккуратно, так как Богдан откровенно скучал на деловой встрече, когда спикер произносил речь на английском языке. Ролик опубликовали на странице "Баба й кіт" в Facebook.

На видео можно видеть, как Богдан смотрит странным взглядом впереди себя, пытаясь перебирать деловые бумаги. Он как-будто высматривает кого-то в зале, после чего президент жестом делает ему замечание.

Видео: Зеленский и Богдан на деловой встрече (facebook.com/babaandkit)

Пользователи сети отреагировали на видео неоднозначно. Украинцы пишут, что Богдану просто скучно на встречи и он решил подурачиться.

  • Он хотел самолетик из бумаги сделать. Ну скучно же.
  • Шаловливые ручки.
  • Хотелось бы конечно знать, что интерист говорит.

Скриншот комментариев (facebook.com/babaand)

А вот некоторые украинцы считают, что ничего такого на видео нет, мол, европейцы уже давно не делают вид, что затягивают пиджаки на встречах.

  • Вам всім, суддям, варто переглянути фото "продвинутих" державників Європи. Все б вам форму, а може хай буде більше змісту? Вже геть ніхто не затягує себе в "пиджаки", якщо цього не вимагає протокол. Зробіть відео кожен "критик" одного свого дня-побачите чимало гримас. Все б вам аби було причесане, в обгортці, а що під нею... Аби зверху блищало. Мене теж багато чого не тішить в президентові, та вжеж не можна. бути настільки заскорузлими й критичними безпідставно. Потяг зупинився на станції "совок".
  • Они даже не слушают, че они там вообще делают, а главное даже не понимают, о чем речь.

Скриншот комментариев (facebook.com/babaand)

А на втором ролике показано, как Андрей Богдан нервно теребит лист бумаги, а президент делает ему замечание и тот показывает жестами, что слушает его.

Видео: Зеленский и Богдан на деловой встрече (facebook.com/babaandkit)

Как мы ранее сообщали, Андрей Богдан, который недавно написал заявление об отставке с должности главы Офиса Зеленского, прокомментировал обвинения в его адрес. Журналисты обвинили его в том, что он пытался "подорвать доверие общества к СМИ".

Напомним, что ранее Зеленский снова прокомментировал ситуацию с Богданом.

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