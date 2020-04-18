Зеленський закликав українців "допомогти Богу" (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців у зв'язку зі святом Пасхи в ситуації поширення коронавіруса. Глава держави під час своєї заяви закликав українців залишатися вдома, а також розповів про способи отримання освяченої паски без відвідування церкви. Також Зеленський закликав українців "допомогти Богу".

Президент порадив не виходити з дому і готувати паску, а також інші святкові страви самостійно або замовляти через інтернет.

"Перш за все, Великдень – це перемога життя над смертю. Це – свято радості. Давайте в сьогоднішній ситуації знайдемо позитив. Ми повертаємося до традицій наших предків, у яких не було супермаркетів або доставки готових кошиків через Інтернет. В цьому році кожна господиня може приготувати домашню паску. Смачну, тому що вона буде зроблена своїми руками. Кожен господар може зробити м'ясні смаколики. І разом зі своїми дітьми ми всі будете малювати писанки та крашанки, забруднюючи при цьому й одяг, і руки, і обличчя. Це свого роду загальнодержавний сімейний тімбилдінг. Пам'ятаєте, як в дитинстві батьки не пускали нас на вулицю? А сьогодні така ситуація, що ми не пускаємо на вулицю наших батьків. І це не помста. Це – турбота", - сказав Зеленський.

Також глава країни порекомендував приєднатися до великодніх служб онлайн без виходу до церкви в умовах карантину. Президент вважає таку позицію свідомою.

"Так, ми залишаємося вдома. І нехай після вихідних і після карантину нас лякають цифри на вагах, а не цифри на термометрі. Щоб в Україні все було добре. І щоб ми всі були живі та здорові. Нехай у цьому нам Бог допомагає. А ми – допоможемо Богу. Залишаємося вдома", - підкреслив він.

Володимир Зеленський привітав з Великоднем 2020

Варто відзначити, що раніше вчені назвали нову дату піку поширення коронавіруса в країні. На думку вчених, якщо українці не будуть порушувати правила карантину під час Великодня, карантин продовжиться до 30 травня. У той час як при масовому відвідуванні церков коронавірус може почати розповсюджуватися з непередбачуваними наслідками.

Також у МВС заявили, що якщо до храмів на Великдень піде хоча б десята частина віруючих, буде спалах коронавірусу.