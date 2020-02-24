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Зеленський присвоїв орден учаснику Танців з зірками

STYLERПерсони    24.02.2020 - 12:06
Зеленський присвоїв орден учаснику Танців з зірками
Володимир Зеленський нагородив орденом учасника Танців з зірками (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський присвоїв орден знаменитому Григорію Чапкісу в день його народження

Влдаимир Зеленський несподівано присвоїв орден Григорію Чапкісу. Указ президента про присвоєння ордена князя Ярослава Мудрого знаменитому артистові, учаснику і судді декількох сезонів шоу Танці з зірками опублікований на сайті глави держави 24 лютого - у 90-й день народження хореографа.

"За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича — хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, що 90-річний Чапкіс був суддею першого, другого і третього сезонів Танців з зірками, а в 2019 році він був запрошеним членом журі. Крім того, знаменитий артист сам частенько з'являвся на паркеті проекту. Зазначимо, що саме при суддівстві Чапкіса в 2006 році Володимир Зеленський у парі з Оленою Шоптенко здобув перемогу на Танцях з зірками.

До речі, нещодавно стало відомо, що Чапкіс закрутив роман з жінкою, яка більше, ніж на півстоліття старша від самого Народного артиста і навіть розповів про інтим з 38-річною коханкою. Артист каже, що його нова обраниця подарувала йому стимул жити.

Зеленський присвоїв орден учаснику Танців з зірками

Григорій Чапкіс святкує 90-річний ювілей (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

А відразу після останнього сезону Танців з зірками Чапкіс попався на вудку шахраїв, які намагалися використовувати його ім'я і бренд каналу 1+1 для реклами сумнівних в Україні товарів і послуг.

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Новини України Танцы со звездамиГригорий Чапкис
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