Зеленський нагородив маленьку дівчинку-героїню (відео)

Президент України Володимир Зеленський урочисто нагородив 11-річну дівчинку-героїню із Закарпаття. Школярка винесла з палаючого будинку чотирьох братів і сестер. Дітей дівчинка виносила через вікно. Про це повідомляється в сюжеті на телеканалі Sirius.

Свій подвиг Софія Рознійчук із Закарпаття зробила в листопаді 2018 року і стала лауреатом Всеукраїнської акції герой-рятувальник року.

Президент Зеленський урочисто вручив дівчинці почесну грамоту, букет квітів і справжню форму, яку носять рятувальники. Церемонія відбулася в Маріїнському палаці.

Відео: Зеленський нагородив маленьку дівчинку-героїню (YouTube/Sirius)

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року Софія Рознийчук з палаючого будинку врятувала трьох братів, яким 6 років, 5 і 1 рік і 7 місяців і 2-річну сестру. З ними був дядько — Василь Іванович, якому 51 рік. Через хворобу ніг він не міг пересуватися. Будинок загорівся близько 22:00, коли всі лягали спати. Батьки дітей у той нещасливий день були в райцентрі. Тоді багатодітну сім'ю поселили родичі в Рахові. Їх будинок відновленню не підлягає.

До речі, в минулому році рятувальники вручили Софії Рознийчук подяку "За мужність" і подарували мобільний телефон.