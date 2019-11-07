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Зеленський в Макдональдсі викликав фурор: з'явилося відео

STYLERПерсони    07.11.2019 - 18:59
Зеленський в Макдональдсі викликав фурор: з'явилося відео
Зеленський в Макдональдсі викликав фурор (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський проїхався по Києву на Tesla

Володимир Зеленський записав нову програму "Відверто з президентом". Глава держави проїхався по місту за кермом Tesla, розповідаючи на камеру про свої плани розвитку України і досягнення за більш ніж чотири місяці роботи.

Під час автоінтерв'ю президент заїхав у Макдональдс, де замовив каву і десерт для себе і своїх супутників. Президент каже, що бігає вранці через день і в кінці тренування купує собі каву.

Зеленський під'їхав до Макдрайву і замовив напої і десерт.

Є в мене пару точок. Всі раді мене бачити... поки що. Я хочу, щоб не змінилося це відчуття", - пожартував гарант.

Зеленський замовив еспресо і погодився на пропозицію "пиріжка на десерт". В іншому вікні президент заплатив 166 гривень, а коли під'їзжав до вікна видачі, його зустрічали перехожі, запитуючи, як у нього справи.

У вікні видачі президента чекав уже весь колектив Макдональдса, що усміхався на всі зуби.

Крім того, президент розповів про свій прогрес в українській мові. Президент каже, що його мова значно покращилася, але він і далі робить помилки в наголосах та вимові деяких слів.

Зеленський в Макдональдсі викликав фурор (відео: YouTube/Зе!Президент)

А працівники ресторану зробили відео приїзду президента, де Tesla із Зеленським видно з іншого ракурсу.

Зеленський в Макдональдсі викликав фурор (видео: YouTube/Ярослав Мельник)

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