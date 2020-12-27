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Зеленська зробила заяву про другий президентський термін чоловіка: не думаю, що така розмова буде

Неділя 27 грудня 2020 12:53
Зеленська зробила заяву про другий президентський термін чоловіка: не думаю, що така розмова буде
Володимир і Олена Зеленські (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дружина глави держави Олена Зеленська вважає, що її чоловік піде на другий термін президентства, якщо не встигне зробити заплановане. Однак вона додала, що поки не обговорювала з ним кар'єрні плани на наступні п'ять років.

Перша леді розповідає, що, якщо Володимир Зеленський вирішиться балотуватися на посаду президента України вдруге, це буде пов'язано з тим, що він ще не встиг закінчити розпочате під час першої каденції. При цьому Олена Зеленська уточнює, що про плани чоловіка поки не знає, оскільки не спілкувалася з ним на цю тему. Про це Зеленська повідомила в інтерв'ю виданню НВ.

"Щоб ми сіли з ним вдома і поговорили на тему "Як ти думаєш, чи йти мені на другий термін?" – такої розмови не було. І я не думаю, що буде, навіть якщо він прийме таке рішення. Я б поки це не коментувала, не хочу на це налаштовуватися", – заявила вона.

Крім того, Олена Зеленська поки не може відповісти, чи готова вона до вирішення чоловіка йти на другий термін.

"Я намагаюся про це не думати, живу сьогоднішнім днем і на кілька днів вперед", – зазначила Зеленська.

Розповідаючи про свій досвід у ролі першої леді країни, вона зізналася, що її бачення багатьох процесів змінилося. Зараз Зеленська розуміє, "як це все працює" і її це не лякає.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів про очікування від 2021 року. Також президент України висловив думку, що економічно 2021 рік повинен бути кращим, оскільки "очікується підйом в економіці, невеликий, але буде".

Також ми писали, що раніше Олена Зеленська розповіла про подробиці зустрічі з герцогинею Кембриджською Кейт Міддлтон. Також вона повідомила, що приємне враження на неї справила Бріджит Макрон, дружина лідера Франції.

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