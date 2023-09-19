Зеленская поражает американцев изысканным костюмом украинского бренда (фото)

Какой наряд выбрала Зеленская

Так, для поездки в США Первая леди выбрала брючный костюм цвета кемел (его еще называют карамельным). Костюм классический и очень оригинальный. Широкие брюки со стрелками и пиджак под пояс, дополненный модными в этом году большими карманами.

Этот костюм-двойка от бренда Bobkova впервые был представлен в Берлине. Дизайнер этой одежды Кристина Бобкова представляла часть своей коллекции на неделе моды еще зимой, которую посвятила победе и возрождению Украины. Она называется "Мрія".

Костюм Зеленской несет в себе определенный смысл для Украины и отражает главную мечту каждого из нас.

Елена Зеленская в костюме украинского бренда Bobkova (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Детали нового образа Елены Зеленской

Стоит отметить, что обувь Елены очень грамотно подобрана под костюм, ведь она лишь на пару тонов темнее, чем основа ее наряда. А также, из под пиджака виднеется блуза, тоже подобранная в карамельной палитре.

Цветовая гамма нового образа Елены подобрана идеально. Поскольку сейчас уже осень, а именно карамельные и коричневые оттенки, считаются осенними и придают образам определенное настроение и интерес.

Этот цвет символизирует дружелюбие, что очень уместно на встрече по теме доверия и солидарности.

Подтекст образа первой леди

В общем-то все наряды Елены всегда имеют глубокий подтекст. Команда стилистов и дизайнеров пытается подчеркнуть главные месседжи, которые должен получить мир от первой леди Украины - страны, в которой продолжается война.

Поскольку первая леди обладательница блонда - ей невероятно подходят такие решения стилистов, ведь они подчеркивают черты лица Елены и делают образ не слишком серьезным, скорее его можно назвать элегантным, но сдержанным.

Елена Зеленская в костюме украинского бренда Bobkova (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Добавим, что президентские супруги прибыли в Нью-Йорк с очень важной миссией для участия в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот раз встреча посвящена теме "Восстановление доверия и глобальной солидарности".