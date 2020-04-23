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Здорові люди масово труяться через страх заразитися COVID-19: у чому справа

STYLERКоронавірус    23.04.2020 - 06:33
Здорові люди масово труяться через страх заразитися COVID-19: у чому справа
Коронавірус став причиною масового отруєння дезінфекторами (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус вселяє в очах людей великий страх і через це страждає їх здоров'я

Коронавірус в Україні зафіксований у 6 592 осіб. При цьому в усьому світі кількість хворих становить понад 2,6 мільйона осіб. Перше місце займає США - 835 тисяч заражених, з яких 45,9 тисячі померли. Американці настільки налякані, що перестараються з дезінфекторами та завдають шкоди своєму здоров'ю.

Національна система даних США про отрути (NPDS) заявила, що з січня по березень 2020 року надійшло понад 45,5 тисячі звернень в токсикологічні центри через отруєння мийними та дезінфекційними засобами. Це на 20,4% більше, ніж кількість таких звернень у січні-березні 2019 року.

Експерти зазначили, що негативні впливи, пов'язані з побутовою хімією, характерні для людей різних вікових груп, але найбільше вразливі діти до 5 років. У 2020 році найчастіше люди труїлися відбілювачами (+62,1%), неспиртовими дезінфектантами та знезаражувальними засобами для рук (+36,7%). Велика частина звернень пов'язана з вдиханням парів дезінфектантів та мийних засобів.

Одна жінка, яка звернулася за медичною допомогою у зв'язку з проблемами з диханням і кашлем, намагалася мити куплені продукти у раковині, яка була заповнена гарячою водою, оцтом і 10% розчином відбілювача.

Також зазначено високий відсоток госпіталізації дітей дошкільного віку, які дихали або приймали всередину спиртовмісні дезінфектанти. Тому батькам варто подбати про те, щоб вони знаходилися в недоступному для дітей місці.

Нагадаємо, що вчені заявили, що більшість антисептиків і санітайзерів дуже небезпечні для людини.

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