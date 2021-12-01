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Ми були здорові завдяки вакцинації: ГВ-френдлі педіатр пояснила необхідність вакцинації дітей від грипу

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Середа 01 грудня 2021 11:51
Ми були здорові завдяки вакцинації: ГВ-френдлі педіатр пояснила необхідність вакцинації дітей від грипу Вакцинація від грипу маленьких дітей - необхідна (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від грипу маленьких дітей в Україні дуже важлива. Щеплення допомагає знизити тяжкість хвороби, а також не передавати небезпечний вірус далі.

Про це повідомила ГВ-френдлі педіатр Марія Шемет-Іванова в групі "Батьки за вакцинацію".

Медик розповіла історію хвороби своєї маленької дочки Аліси, яка захворіла на грип після щеплення. Але завдяки вакцині інші члени сім'ї не заразилися інфекцією.

"Вакцину я купувала сама, і ми кололи її всім в сім'ї. І я чесно думала, що тепер захворіють всі, тому що були в тісному контакті. Але ні. Ні у мене, ні у чоловіка, ні у Аліси, якій тоді було 7 років, не було ніяких симптомів. Ми були здорові саме завдяки вакцинації, тому що нічого іншого не змогло б врятувати", - розповіла лікар.

Як діє вакцина від грипу і що вона дає

На вироблення імунної відповіді потрібно близько 2 тижнів і у вас буде захист від 4 штамів грипу, які за прогнозами будуть циркулювати в цьому сезоні, зазначила педіатр.

"В епоху ковіду не слід нехтувати іншими важкими інфекціями, адже грип теж може викликати вірусну пневмонію, призводити до ускладнень у вигляді отитів, синуситів. Хвороба вибиває вас зі звичного ритму життя, псує плани, призводить до фінансових втрат на лікування", - зазначає педіатр.

Щеплення від грипу дуже добре переноситься, реакція може бути тільки в місці уколу або легке нездужання.

Вакцинувати можна дітей з 6 місяців. Якщо дитина до 9 років вакцинується вперше, то їй потрібно дві дози вакцини з інтервалом мінімум 4 тижні між ними для повноцінної імунної відповіді.

"Особливу увагу слід приділяти групам ризику - дітям до 5 років, людям з хронічними хворобами та особам старшого віку. Але ж не варто забувати і про молодих. Тому що грип досить неприємна хвороба, плюс хворий дорослий може наражати на небезпеку членів сім'ї", - нагадує Марія.

Нагадаємо, що в Україні можлива нова хвиля грипу.

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Грип в Україні
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