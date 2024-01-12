Для здоровья сердца и эффективного похудения: врачи составили рейтинг лучших диет на 2024 год

Средиземноморская диета

Первое место как лучшая общая диета или, скорее, модель питания заняла средиземноморская. Благодаря упору на потреблении фруктов, овощей, оливкового масла и рыбы и качества питания, а не на одном питательном веществе или группе продуктов, средиземноморская диета удерживает это звание уже семь лет подряд.

DASH-диета

Эта диета борется с высоким кровяным давлением, предотвращает или контролирует диабет. Она снова заняла второе место. DASH-диета базируется на потреблении фруктов, овощей, нежирного молока, цельных зерен, рыбы, птицы, бобов и орехов, а также предусматривает ограничение соли.

Диета MIND

На третьем месте среди лучших общих диет оказалась диета MIND, сочетающая в себе элементы DASH и средиземноморской диеты с акцентом на продукты, улучшающие здоровье мозга и потенциально снижающие риск умственного упадка.

Также она заняла первое место в шести из десяти других категорий. Признана лучшей диетой при диабете, здоровье сердца, здоровье костей и суставов, а также самой простой диетой для соблюдения, лучшей семейной диетой и лучшим выбором для здорового питания", - говорит Швец.

Какие диеты наилучшие для похудения

WeightWatchers - система основанная на ранжировании продуктов в баллах в соответствии с их питательной и энергетической ценностью, средиземноморская и волюметрическая - в ее основу положена замена калорийных продуктов на меньшую энергетическую ценность, но больший объем.

А к тройке диет для быстрой потери веса отнесли кето-диету, диету Аткинса и HMR-диета - низкожировую и низкокалорийную, людей, покупающих эту программу, обеспечивают специальными блюдами.

"Среди лучших диет при диабете, здоровье костей и суставов, а также для семьи, здорового питания и простейших для соблюдения эксперты определили средиземноморскую, DASH-диету и флекситарианскую модель питания. Последняя является полувегетарианской диетой, которая акцентирует внимание на фруктах, овощах, цельном зерне и растительном белке. В этом году она заняла первое место среди растительных диет", - объясняет диетолог.

В тройку лучших диет для сердца вошла низкожировая и высокоуглеводная диета доктора Орниша.