Сбой приведет к нарушению цикла: вот что играет важную роль в здоровье женщины

Гормоны оказывают сильное влияние на здоровье женщины и регулируют множество различных процессов. Важно знать, как "гормональный сбой" может повлиять на здоровье.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как важные функции выполняют гормоны в организме женщины.

Влияние гормонов на здоровье

Эстрогены

Отвечают за развитие вторичных половых признаков в подростковом возрасте. Кроме того, контролируют менструальный цикл и поддерживают репродуктивное здоровье.

Прогестерон

Играют важную роль в подготовке матки к беременности и вместе с эстрогенами регулируют менструальный цикл. Сбой в выработке прогестерона может привести к нарушению цикла и бесплодия.

Тестостерон

Такой гормон стимулирует половое влечение женщины, влияет на уровень энергии и мышечную массу. Избыток или недостаток тестостерона может вызвать проблемы со здоровьем кожи, волос, а также нарушением репродуктивной функции.

Гормоны щитовидной железы

Речь идет о тироксине и трийодтиронине. Они оказывают влияние на обмен веществ, энергию и нервную систему. Недостаточность или избыток этих гормонов может сопровождаться проблемами с тяжестью, кожей, вызвать усталость и другие симптомы.

Кортизол

Он производится во время стрессовой реакции, влияет на регуляцию сахара в крови и иммунитет.

Специалисты говорят, что женщины часто достаточно чувствительны к гормональным изменениям, и любые нарушения могут влиять на репродуктивное, физическое и даже психическое здоровье.

Важно не игнорировать проявления гормонального сбоя, а вовремя обращаться к эндокринологу для хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

Причины гормонального сбоя

Причины гормонального сбоя можно разделить на нарушения в функционировании эндокринной, а также центральной нервной системы и патологии - приобретенные и наследственные.

Причины гормонального сбоя у лиц обоих полов:

стресс, депрессия

ожирение

возрастные изменения

бессонница

недостаточная физическая активность

курение, алкоголизм, наркомания

неконтролируемый прием лекарственных препаратов

высокий уровень холестерина и глюкозы в крови

заболевания - вирусные инфекции, эндокринные заболевания

воздействие токсических веществ

Переутомление, питание с нехваткой витаминов и минеральных веществ может также привести к нарушению гормонального фона.