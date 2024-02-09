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Сбой приведет к нарушению цикла: вот что играет важную роль в здоровье женщины

Пятница 09 февраля 2024 11:08
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Сбой приведет к нарушению цикла: вот что играет важную роль в здоровье женщины Какую роль гормоны играют в здоровье женщины (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гормоны оказывают сильное влияние на здоровье женщины и регулируют множество различных процессов. Важно знать, как "гормональный сбой" может повлиять на здоровье.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как важные функции выполняют гормоны в организме женщины.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница медицинского сообщества Zdorovishi razom и сайт Центра общественного здоровья.

Влияние гормонов на здоровье

Эстрогены

Отвечают за развитие вторичных половых признаков в подростковом возрасте. Кроме того, контролируют менструальный цикл и поддерживают репродуктивное здоровье.

Прогестерон

Играют важную роль в подготовке матки к беременности и вместе с эстрогенами регулируют менструальный цикл. Сбой в выработке прогестерона может привести к нарушению цикла и бесплодия.

Тестостерон

Такой гормон стимулирует половое влечение женщины, влияет на уровень энергии и мышечную массу. Избыток или недостаток тестостерона может вызвать проблемы со здоровьем кожи, волос, а также нарушением репродуктивной функции.

Гормоны щитовидной железы

Речь идет о тироксине и трийодтиронине. Они оказывают влияние на обмен веществ, энергию и нервную систему. Недостаточность или избыток этих гормонов может сопровождаться проблемами с тяжестью, кожей, вызвать усталость и другие симптомы.

Кортизол

Он производится во время стрессовой реакции, влияет на регуляцию сахара в крови и иммунитет.

Специалисты говорят, что женщины часто достаточно чувствительны к гормональным изменениям, и любые нарушения могут влиять на репродуктивное, физическое и даже психическое здоровье.

Важно не игнорировать проявления гормонального сбоя, а вовремя обращаться к эндокринологу для хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

Причины гормонального сбоя

Причины гормонального сбоя можно разделить на нарушения в функционировании эндокринной, а также центральной нервной системы и патологии - приобретенные и наследственные.

Причины гормонального сбоя у лиц обоих полов:

  • стресс, депрессия
  • ожирение
  • возрастные изменения
  • бессонница
  • недостаточная физическая активность
  • курение, алкоголизм, наркомания
  • неконтролируемый прием лекарственных препаратов
  • высокий уровень холестерина и глюкозы в крови
  • заболевания - вирусные инфекции, эндокринные заболевания
  • воздействие токсических веществ

Переутомление, питание с нехваткой витаминов и минеральных веществ может также привести к нарушению гормонального фона.

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