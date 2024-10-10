Сохранение паролей больше не проблема. Как эффективно использовать Passwords на iPhone и MacBook

Поиск и редактирование паролей

Новое приложение должно легко удалить все пароли, которые вы уже сохранили в разных местах во время обновления до iOS 18 и macOS Sequoia. Просто запустите Passwords на своем iPhone или Mac - вам нужно будет подтвердить свою личность (например, с помощью пароля или Face ID).

Приложение выглядит очень похоже на обеих платформах, хотя и с некоторыми обычными корректировками для соответствия экранам разных размеров. У вас есть ваши пароли, как и раньше, но есть также записи для кодов подтверждения, паролей и паролей Wi-Fi. Раньше они сохранялись в iOS и macOS, но теперь они гораздо более доступны.

Нажмите или коснитесь любой записи, чтобы увидеть полную информацию о том, что сохранено, и выберите "Изменить", если вы хотите обновить что-то вручную.

Вы не можете добавлять теги или создавать частные группы для паролей, но вы можете добавлять заметки, а затем выполнять поиск, используя текст в этих заметках. Так, например, вы можете добавить "важно" ко всем паролям, которые вы используете чаще всего.

Как и в более ранних версиях iOS и macOS, вы получите предупреждения, если ваши пароли использовались более одного раза или были обнаружены при утечке данных.

Как найти эти предупреждения:

На главной странице нажмите или коснитесь "Безопасность"

Если пароль был скомпрометирован, вы увидите сообщение красного цвета. Вы также увидите список сайтов, для которых вы использовали пароли, которые можно легко угадать

Нажмите и удерживайте палец на записи. Вы можете либо скрыть рекомендацию, либо выбрать "Изменить пароль", чтобы установить новый

Это перенаправит вас на веб-сайт приложения или сервиса, где вы можете войти в систему и найти страницу настроек пароля

При просмотре основного списка нажмите или коснитесь значка со стрелкой вверх или вниз (он находится вверху на macOS и внизу на iOS), чтобы упорядочить записи по времени их создания или последнего редактирования, а также по названию веб-сайта или приложения.

Всякий раз, когда вы входите в приложение на вашем iPhone, Mac или на веб-сайт в Safari, вы будете получать предложения от приложения Passwords, если у вас включено автозаполнение. Чтобы проверить это, перейдите в "Настройки" (iOS) или "Системные настройки" (macOS):

Выберите "Основные" и "Автозаполнение и пароли"

Включите переключатель "Автозаполнение паролей и ключей доступа"

Включите переключатель "Пароли"

Добавление и совместное использование паролей

После того, как вы проверили свои существующие пароли и убедились, что все они в безопасности, вы можете вручную добавить новые, нажав на кнопку "+" в правом нижнем углу (iOS) или на панели инструментов вверху (macOS). Введите свои учетные данные для входа, нажмите "Готово" или "Сохранить".

В дальнейшем при попытке входа в приложения или на веб-сайты (в Safari) вы увидите, как Passwords активируется и предлагает сохранить ваши учетные данные для входа. Вы можете принять или отклонить это предложение с помощью всплывающего диалогового окна.

Вы получите то же самое предложение для паролей, относительно нового метода входа, продвигаемого Google, Microsoft и многими другими.

По сути, вы используете метод разблокировки вашего устройства - обычно Face ID или Touch ID - для входа в систему вместо пароля, что должно быть более простым и безопасным методом.

Приложение Passwords на самом деле не будет хранить ваш отпечаток пальца или лицо, но оно будет следить за учетными записями, которые вы настроили с помощью ключа доступа, и синхронизировать этот список между устройствами, поэтому при входе в систему вы увидите запрос на ввод ключа доступа, а не пароля.

Если вам по какой-либо причине необходимо отозвать доступ к ключу доступа, вы можете сделать это, нажав или коснувшись "Изменить" на сохраненной записи.

Здесь также есть возможность поделиться паролем. Чтобы это сделать с кем-то еще через AirDrop, выберите любой пароль, сохраненный в приложении, затем нажмите кнопку "Поделиться" (квадрат со стрелкой).

Как поделиться паролем с группой людей:

Нажмите кнопку "+" рядом с пунктом "Общие группы" (macOS) или + "Новая группа" (iOS)

Выберите "Продолжить" в диалоговом окне с описанием функции

Дайте группе имя, затем нажмите "Добавить людей", чтобы выбрать контакты

Выберите "Создать"

Выберите любые пароли, которыми вы хотите поделиться с группой

Вы можете добавить дополнительные пароли в группу, перетащив их записи поверх группы (macOS) или перейдя на отдельные страницы паролей и установив группу там (macOS и iOS).

Однако делайте это только с людьми, которым вы абсолютно доверяете. Это фактически позволяет им использовать эти учетные данные для входа, как если бы они были их собственными.

Не забывайте, что людям, с которыми вы делитесь паролями, также понадобятся устройства Apple с установленным приложением Passwords.