Без лишних усилий. 11 лучших приложений для изменения голоса на Android и iPhone

Voice Changer - Audio Effects

Приложение Voice Changer - Audio Effects - лучший вариант, если вы хотите поэкспериментировать с разными голосами. Приложение позволяет применять различные голосовые эффекты, записывать аудио в реальном времени и мгновенно изменять голос и многое другое.

Оно предлагает более 25 голосовых эффектов, включая голоса роботов, пришельцев, зомби и гелия, которые вы можете использовать для креативного изменения своего голоса различными способами.

В дополнение к голосовым эффектам, приложение имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс с крутой анимацией. Вы также можете импортировать предварительно записанный звук для редактирования. Оно также поставляется с функцией преобразования текста в речь, которая преобразует текст в голос.

Voice Changer - Audio Effects (фото: Technology Personalized)

Live Voice Changer - Prankcall

С приложением Live Voice Changer - Prankcall вы можете менять свой голос в реальном времени, пока говорите. Приложение идеально подходит для тех, кто любит устраивать розыгрыши по телефону с друзьями. Оно поддерживает различные голосовые эффекты, которые вы можете применять во время записи своего голоса в реальном времени в приложении.

Вы можете выбрать из 11 различных живых голосов, включая игривые варианты, такие как Том Кот и Белка, робот и другие. Приложение позволяет переключаться между мужскими и женскими тонами голоса.

В целом, Live Voice Changer - Prankcall - лучшее приложение, если вы хотите изменить свой голос в режиме реального времени. Приложение также поддерживает вывод через Bluetooth и AirPlay, что делает его широкодоступным. Оно бесплатное для использования, и вы можете загрузить его из App Store.

Live Voice Changer - Prankcall (фото: Technology Personalized)

Simple Voice Changer

Приложение позволяет преобразовывать записанный голос в другие голоса с помощью различных голосовых эффектов.

С помощью него вы можете записывать свой голос, а затем редактировать записи, изменяя высоту и скорость. Приложение предлагает множество звуковых эффектов, включая уникальные, такие как дьявол и ребенок, а также настраивает вариации скорости, такие как кролик и черепаха. Вы можете экспериментировать с различными голосовыми личностями и стилями.

Приложение можно загрузить бесплатно. Оно лучше всего подходит для людей, которые ищут простой способ изменения голосов.

Simple Voice Changer (фото: Technology Personalized)

Capcut: Video editing app with voice changing

Приложение для редактирования видео позволяет изменять голос в видео с помощью различных эффектов. Оно идеально подходит для создателей контента, которые хотят добавить уникальный голос в свои видео.

В дополнение к базовым инструментам редактирования видео, таким как обрезка, регулировка скорости и анимация, приложение также предлагает расширенные возможности, такие как анимация по ключевым кадрам, эффекты замедленной съемки и хромакей.

Приложение также включает в себя интеллектуальные функции, такие как автоматические субтитры и удаление фона для редактирования ваших видео.

Говоря о функциях изменения голоса, CapCut предлагает разнообразную коллекцию голосовых эффектов.

CapCut доступен бесплатно. В целом, приложение идеально подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей.

Capcut: Video editing app with voice changing (фото: Technology Personalized)

Celebrity Voice Changer Parody

С помощью этого приложения вы можете имитировать голоса знаменитостей. Оно использует технологию глубокого обучения для точной имитации голосов знаменитостей и передовые нейронные сети для преобразования вашей речи в голоса различных знаменитостей.

Вы можете нажать кнопку записи, а приложение сделает все остальное. В зависимости от длины голосового клипа, приложению может потребоваться несколько минут, чтобы обработать ваш голос и создать видео с вашим новым голосом знаменитости.

Celebrity Voice Changer Parody можно загрузить бесплатно. Приложение также предлагает покупки, если вы хотите разблокировать больше голосов. Цена варьируется от 4,99 до 99,99 долларов. Вы даже можете купить полную версию за 19,99 долларов.

Celebrity Voice Changer Parody (фото: Technology Personalized)

Prank Voice Changer

Приложение предлагает более 20 голосовых эффектов. С его помощью вы можете звучать как девушка, мужчина, женщина, кролик, черепаха и многое другое. Вы также можете смешивать разные голоса по своему желанию.

Приложение также имеет функции редактирования, которые вы можете использовать для редактирования своего голоса. Вы можете сохранять все свои измененные голоса и делиться ими с другими.

Приложение предлагает покупки внутри приложения для пользователей, которым нужны более продвинутые функции. Оно доступно для iOS. Вы можете загрузить приложение из App Store.

Prank Voice Changer (фото: Technology Personalized)

Voice Changer with Effects

Приложение Voice Changer with Effects предлагает различные способы изменения голоса. Оно предлагает разнообразные эффекты, которые вы можете применить к своим голосовым записям.

Приложение также предлагает возможность создания изображений со звуком. В нем присутствует возможность создания голосов из текста и даже включает в себя уникальную функцию фортепиано, которая добавляет музыкальное прикосновение к изменению голоса.

В целом, Voice Changer with Effects - это бесплатное приложение и отличный выбор для тех, кто любит создавать уникальный аудиоконтент, устраивать розыгрыши или просто развлекаться с голосовыми модификациями.

Voice Changer with Effects (фото: Technology Personalized)

Super Voice Changer - Editor

Приложение Super Voice Changer & Voice Recorder - это универсальное приложение для изменения голоса, предлагающее широкий спектр голосовых эффектов.

Приложение предлагает различные голосовые эффекты, включая эффекты голоса Чужого, Робота и Бурундука. Приложение также содержит голоса, разработанные специально для певцов, с такими эффектами, как Karaoke Reverb и Studio Reverb, чтобы улучшить ваши вокальные выступления. Кроме того, приложение включает в себя изменения голоса супергероев, таких как Трансформеры и Звездные войны, что идеально подходит как для фанатов, так и для создателей контента.

Вы можете импортировать голосовые записи и применять различные голосовые эффекты. Приложение также дает вам возможность записывать эти изменения и делиться ими с друзьями.

В целом, Super Voice Changer & Voice Recorder подходит для пользователей, которые хотят применять различные голосовые эффекты.

Super Voice Changer - Editor (фото: Technology Personalized)

Voice Changer - Voice Effects

Это приложение предлагает широкий спектр голосовых эффектов и аватаров. Оно позволяет вам преобразовывать свой голос множеством способов. Вы можете превратить свой голос в различных персонажей, таких как зомби, роботы или инопланетяне. Вы также можете применять эти изменения к видеоклипам, что делает его универсальным инструментом для редактирования как аудио, так и видео.

Приложение также предлагает удобный редактор голоса для дальнейшей настройки. Вы можете изменять такие параметры, как высота тона, четкость и громкость, чтобы получить именно тот эффект, который вам нужен.

Приложение бесплатное и лучше всего подходит для широкой аудитории. Оно доступно для Android и может быть загружено из Google Play Store.

Voice Changer - Voice Effects (фото: Technology Personalized)

Voices AI - Change your Voice

Приложение поставляется с мгновенным голосовым переводом с различной библиотекой голосовых эффектов, включая голливудских звезд. Приложение является лучшим вариантом для создателей контента, желающих добавить уникальную озвучку к проектам. Оно поддерживает более 28 языков для создания озвучки.

Приложение также имеет функцию улучшения звука AI Audio Enhancement для улучшения качества звука и устранения фонового шума. Его можно загрузить бесплатно для Android.

Voices AI - Change your Voice (фото: Technology Personalized)

Voice Changer - Audio Effects

Приложение предлагает более 30 различных забавных голосовых эффектов, включая такие опции, как робот, ребенок, пчела и другие. Оно не ограничивается только аудио.

Вы также можете применять эти изменения к видеофайлам, что делает его отличным инструментом для создания уникального и увлекательного контента.

В дополнение к этим забавным эффектам, приложение имеет рекордер, который позволяет вам легко записывать и изменять голоса. Для любителей музыки приложение также предлагает функцию караоке и настраиваемые музыкальные эффекты для улучшения вашего пения.

Voice Changer - Audio Effects (фото: Technology Personalized)