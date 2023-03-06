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Лишний вес, плохой внешний вид и частые инфекции: как это связано с "супружеской обязанностью"

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Понедельник 06 марта 2023 21:25
Лишний вес, плохой внешний вид и частые инфекции: как это связано с "супружеской обязанностью" Как интим связан с лишним весом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Несмотря на то, что мы живем в открытом обществе, отношение многих женщин к интиму как к супружеской обязанности до сих пор считается "нормальным". Но мало кто задумывается о последствиях такой интимной жизни, когда для женщины - это нечто, что нужно переждать и перетерпеть.

О том, к каким болезням может привести секс "как долг", в Instagram рассказала психолог и сексолог Юлия Дамочкина.

Снижение либидо со временем

Нежелательный секс (которого женщина не хотела, в котором не испытывает возбуждения, который терпит), ее тело воспринимает как акт насилия, поэтому со временем сексуальное желание (либидо женщины) снижается.

Сексуальная аверсия

К нежелательному сексу в определенный момент неизбежно появится отвращение. В сексологии это называется "сексуальная аверсия".

Отношения становятся ужасными

Накапливается много оскорблений на партнера. Женщина имеет ощущение, что вынуждена терпеть неприятное из-за или ради партнера. Так что накопленные негативные эмоции будут выражаться в цепляниях, претензиях и пассивной агрессии.

Лишний вес и плохой вид

Из-за секса, которого женщина сама не хочет, угнетается ее сексуальность. Неосознанно женщина начинает выглядеть непривлекательно, набирать лишний вес, перестает ухаживать за собой, как раньше, чтобы ее просто не хотели.

Появляются разные "женские" болезни

Самое неприятное - психосоматические проявления: беспричинные циститы, постоянные молочницы, сбой менструального цикла и прочее. Таким образом, тело женщины отталкивает партнера, чтобы перестать терпеть то, что ей неприятно.

Раньше мы писали, что случается, если женщина регулярно не испытывает оргазм.

Также психолог рассказала, почему женщина все время выбирает не тех мужчин.

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