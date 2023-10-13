Занимала треть хребта: во Львове удалили огромную опухоль 5-месячной девочке
Во Львове хирурги проделали сложную операцию. Они удалили 5-месячной девочке опухоль, которая давила на спинной мозг и нарушала подвижность ножки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Первого медицинского объединения Лева в Facebook.
Как обнаружили опухоль
Порок развития обнаружили на 33-й неделе беременности матери ребенка - спинальная липома возникла из жировой ткани, давила на спинной мозг и могла привести к нарушению функций нижних конечностей и тазовых органов.
Медики говорят, что образование стремительно росло. МРТ показало, что жировик увеличился в четыре раза и занимал уже треть позвоночника - в участке от живота до ягодиц.
Врачи решили, что операцию следует провести, когда девочке исполнится шесть месяцев, но из-за стремительного роста опухоли ей пришлось провести хирургическое вмешательство на месяц раньше, чем планировалось.
Все потому, что опухоль настолько глубоко вросла в спинной мозг, что оказалось крайне трудно найти точку перехода жировой ткани в мозг и избежать его повреждения.
Как прошла операция
Сложная операция длилась шесть часов. Чтобы облегчить доступ к спинному мозгу и расщепить жир, пришлось воспользоваться ультразвуковым деструктором.
К счастью, операция прошла успешно, сейчас рана хорошо заживает, а функциональность ножки ребенка полностью восстановилась. Так что врачи подарили маленькой Виктории шанс на здоровую жизнь.
Во Львове маленькой девочке удалили опухоль (фото: facebook.com/1tmolviv)
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