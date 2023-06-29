Высотой до 4,5 метров. В Киеве мужчина выращивает бананы под открытым небом (фото)

Как удалось вырастить бананы в столице

Соколенко говорит, что раньше эти растения были украшением парков на юге Украины, однако после потепления, вызванного изменениями климата, они хорошо чувствуют себя в столице.

"Растут у меня дома, хотя они могут расти где угодно. Их можно сажать в парках как элемент зеленого благоустройства. Такие бананы уже давно выращивают по всей Европе как декоративную культуру", - добавляет биолог.

Также он отмечает, что такие деревья преимущественно распространены на юге Украины, где люди даже на приусадебных участках за ними ухаживают. Но больше всего бананов можно встретить в Крыму.

"Любой банан - это трава, и выращивается, как трава. В условиях Украины их корневая система зимует в земле, а наземная отмирает, а потом, весной, снова отрастает. Вырастают бананы высотой до 4,5 метров. Именно этот - самый морозостойкий вид бананов в мире - японский банан басио. Поэтому он у нас и растет", - отмечает сотрудник парка.

К тому же он говорит, что рост на 3-4 градуса средних зимних температур оказывает положительное влияние на выращивание субтропических культур, как вот эти бананы басио.

"Если лет 30-40 назад у нас существенно промерзала земля, иногда до метра, то сейчас промерзания или вообще нет, или до 10 см вглубь, так было прошлой зимой. Поэтому корневая система бананов лучше выживает. Ведь если бы глубоко промерзло - они бы погибли. У нас бананы уже более 10 лет растут", - напоминает Соколенко.

Бананы выросли в Киеве (фото: bigkyiv)

Съедобный ли банан

Банан басио не используют для выращивания плодов только как декоративную культуру, украшение парков и скверов. При благоприятных условиях они зацветают в начале осени, но их плоды не вызревают, потому что не хватает теплых дней.

"Если бы у нас была зима без морозов, они могли бы созревать до весны. Но это климатические условия Ялты, хоть и для Крыма такое тепло зимой - это достаточно редкое явление", - подчеркивает биолог.

Соколенко говорит, что плоды этих бананов несъедобны. В магазинах мы покупаем сортовые бананы, которые прошли специальную селекцию, чтобы их плоды были пригодны к употреблению.

"В Ялте, где выращивают очень много бананов басио, они практически в каждом парке, а в октябре можно увидеть молодые бананы. Но они невкусные - это как есть сырой картофель. Их надо, наверное, как-то обрабатывать и жарить, никогда такого вида бананов я не ел", - резюмирует сотрудник парка.