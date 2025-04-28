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Завод, который видно из космоса: ведущий Дмитрий Комаров попробовал себя в роли металлурга на "Запорожстали"

Понедельник 28 апреля 2025 17:20
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Завод, который видно из космоса: ведущий Дмитрий Комаров попробовал себя в роли металлурга на "Запорожстали" Фото: ведущий Дмитрий Комаров попробовал себя в роли металлурга на "Запорожстали"
Автор: Юлия Бойко

Ведущий популярной телепрограммы "Мир наизнанку. Украина" Дмитрий Комаров впервые показал изнутри, как работает один из самых мощных металлургических гигантов страны - легендарная Запорожсталь компании "Метинвест".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Это не просто завод - это город в городе, и его видно даже из космоса. А Комаров не просто снимал, а лично стал частью команды: работал грузчиком и горновым доменной печи, чтобы ощутить на себе все вызовы металлургической профессии.

Зрители увидят уникальные кадры: репортаж изнутри мартеновской печи - то, чего еще не делал ни один украинский журналист. Также Комаров проведет собственный эксперимент - попробует приготовить яичницу над раскаленным чугуном.

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Метинвест Запорожсталь Мир наизнанку
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