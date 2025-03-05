Наносят большой вред глазам. Врач назвала продукты, которых не должно быть в рационе

Доктор Крис Стил рассказала, что ультраобработанная пища и даже простой белый хлеб могут привести к повышенному риску проблем со зрением. Все зависит от гликемического индекса (ГИ) каждого продукта.

Белый хлеб

Из-за высокого ГИ (70) и содержания натрия 490 мг на 100 г белый хлеб может увеличить риск возрастной макулодистрофии. Следует избегать рафинированных углеводов, поскольку выбор цельнозерновых является более безопасным решением.

Исследования показывают, что ультраобработанная пища и даже простой белый хлеб могут повысить риск проблем с глазами. Продукты с высоким содержанием натрия, такие как бекон и плавленый сыр, могут потенциально повредить кровеносные сосуды сетчатки из-за высокого кровяного давления.

Картофель фри

Картофель фри с высоким гликемическим индексом 75 и содержанием жира и соли может негативно повлиять на здоровье глаз, если часто потреблять.

Исследование показало, что диеты, богатые жареной пищей и натрием, связаны с более высоким риском развития хориоидальной неоваскуляризации.

Ломтики плавленого сыра

Кусочки плавленого сыра часто содержат высокий уровень соли - около 1265 мг на 100 г. Чрезмерное потребление натрия связано с повышением артериального давления, что может привести к гипертонической ретинопатии - состоянию, которое влияет на кровеносные сосуды сетчатки.

Исследования показывают, что потребление слишком большого количества натрия может способствовать гипертонии, потенциально влияя на здоровье сосудистой системы сетчатки.

Бекон

Такой продукт занимает высокое место среди самых соленых видов обработанного мяса. Потребление продуктов, богатых натрием, может повысить артериальное давление, тем самым увеличивая риск гипертонической ретинопатии из-за ослабления хрупких кровеносных сосудов сетчатки.

Со временем стойкая гипертензия может привести к сужению или повреждению этих артерий сетчатки, что потенциально приводит к проблемам со зрением.

Рисовые коржи

Рисовые коржи имеют высокий гликемический индекс, что может вызвать быстрые скачки уровня сахара в крови. Такие всплески, если они повторяются, могут повредить кровеносные сосуды сетчатки, потенциально повышая риск диабетической ретинопатии.

Диетолог Гидон Садовский отметил, что употребление этих продуктов время от времени и в умеренных количествах вряд ли нанесет мгновенный вред. Однако частое потребление в больших порциях может привести к проблемам со зрением.

Сбалансированная диета, богатая фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, имеет решающее значение для поддержания общего здоровья.

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