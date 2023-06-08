Затянуло сильное течение... Воин ВСУ спас 130 жизней от наводнения ценой собственной жизни

Что известно о герое

С начала российско-украинской войны Владимир служил в составе добровольческих батальонов "Січ" и "Карпатська Січ". Воин имел позывной "Кабан".

Владимир Кавулич был участником революционных событий в Украине (фото: facebook.com/Валерий Черняков)

После начала полномасштабного вторжения стал в ряды Добровольческого батальона "Фемида-Чернобаевка", а также был начальником координационного штаба батальона. Кроме того, участвовал в освобождении Херсона и области.

Его жена пишет, что после подрыва Каховской ГЭС Владимир организовал спасательную операцию по сохранению жизней гражданского населения и животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы.

Военный участвовал в освобождении Херсона и позже – эвакуации населения (фото: facebook.com/nkrem)

Под его руководством было спасено более 130 херсонцев.

Однако во время одного из выездов лодка бойцов попала в сильное течение. Вместе с Владимиром погиб его собрат на позывной "Юг".

"Он был самым любящим и верным мужчиной. Лучшим папой для нашего сыночка Льва. Вова был надежным другом и побратимом. Никакими словами не передать, то, какую он обладал доброй, светлой и открытой душой. А также - сильный характер и смелый нрав. Был украинцем, гражданином, патриотом и националистом", - пишет супруга защитника.

Лодка "Кабана" попала в сильное течение (фото: facebook.com/nkrem)

Военный Евгений Карась также выразил свои соболезнования по поводу потери собратья.

"Революционная улица, Майдан, АТО, война. Под его руководством солдаты успешно эвакуировали из затопленных зон около 120 жителей Херсонской области. Лодка "Кабана" и побратима "Юга" затянула течением под баржу. Прощай, друг. Спасибо за службу", - написал он.