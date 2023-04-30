Заплесневела почва в горшках? Как защитить комнатные растения от грибковых инфекций

Белый пушистый налет на грунте порой также можно спутать с известковым осадком, но на самом деле в субстрате развивается грибковая инфекция, что тянется к корням и способна погубить растение.

Плесень в горшках с комнатными растениями часто образуется при переливе, если в помещении сыро и прохладно, а также при других ошибках в уходе за зеленой живностью в доме, в частности из-за использования некачественного дренажа.

Полезные рекомендации, как без усилий избавиться от плесени в почве и с использованием натуральных средств сберечь растение, представлены в Telegram-канале " Дача. Сад и огород ".

Удаление плесени

Плесень, обнаруженную в горшке с растением на поверхности почвы, можно удалить при помощи обычной ложки, когда она вероятнее всего не проникла глубоко.

В случае, если в субстрате вы заметили большое количество плесени, что забралась даже в стенки горшка, растение нужно обязательно пересадить из этой проблемной емкости в другую.

Обновление грунта и подготовка к поливу

В новом горшке перед помещением пострадавшего растения вам потребуется высококачественная почва.

После пересадки в новый горшок нужно подождать, чтобы у почвы было время достаточно просохнуть, и только после этого можно начать поливать.

Противогрибковые средства

Также рекомендуют добавлять в почву природное противогрибковое средство. Для этого можно использовать корицу, или соду (нужно посыпать верхний слой грунта), или взять для полива яблочный уксус.

Подобные противогрибковые средства являются натуральными, и способны сдерживать возникновение плесени в горшках, при это важно, что для растения они опасности не представляют и совершенно безвредны для них.

Уход за растением

В дальнейшем рекомендуется хранить почву в чистоте. Для минимизации образования плесени, не забывайте убирать засохшие листья и гниющие части растений в емкостях.