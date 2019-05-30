Давай затихни! Екс-нардеп облив водою блогера в прямому ефірі. Відео

Степан Хмара облив водою блогера Полтаву в прямому ефірі (колаж: РБК-Україна)

Степан Хмара попросив блогера затихнути і обізвав "плюгавим брехуном"

Степан Хмара, колишній народний депутат, громадський діяч, та радянський політв'язень поскандалив у прямому ефірі каналу ZIK. У нього виник конфлікт з блогером Андрієм Полтавою, в результаті чого нардеп вилив на опонента склянку води.

В ефірі політик сказав, що Служба безпеки України "як не працювала, так і не працює". На що блогер закинув Хмарі, що він ганьбить СБУ, яка забезпечувала те, що протягом п'яти років в Україні не було терактів.

"Де ти таке чув, щоб я ганьбив? Ти, брехлива фізіономія твоя!" - відповів Хмара.

Степан Хмара також обізвав блогера "плюгавим брехуном". І попросив Полтаву "затихнути" і не забирати час. Після чого плюхнув в блогера водою.

"Закрий свою плюгаву морду!" - вигукнув Степан Хмара.

Андрій Полтава подякував, сказавши, що йому стало "прохолодно".

Степан Хмара облив водою блогера Полтаву в прямому ефірі (відео: YouTube/ZIK)

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на ефір в нетверезому стані і обзивав глядачів, які телефонували в студію і просили його покинути інтерв'ю.

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