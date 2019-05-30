ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Давай затихни! Екс-нардеп облив водою блогера в прямому ефірі. Відео

STYLERЖиття    30.05.2019 - 16:02
Давай затихни! Екс-нардеп облив водою блогера в прямому ефірі. Відео
Степан Хмара облив водою блогера Полтаву в прямому ефірі (колаж: РБК-Україна)

Степан Хмара попросив блогера затихнути і обізвав "плюгавим брехуном"

Степан Хмара, колишній народний депутат, громадський діяч, та радянський політв'язень поскандалив у прямому ефірі каналу ZIK. У нього виник конфлікт з блогером Андрієм Полтавою, в результаті чого нардеп вилив на опонента склянку води.

В ефірі політик сказав, що Служба безпеки України "як не працювала, так і не працює". На що блогер закинув Хмарі, що він ганьбить СБУ, яка забезпечувала те, що протягом п'яти років в Україні не було терактів.

"Де ти таке чув, щоб я ганьбив? Ти, брехлива фізіономія твоя!" - відповів Хмара.

Степан Хмара також обізвав блогера "плюгавим брехуном". І попросив Полтаву "затихнути" і не забирати час. Після чого плюхнув в блогера водою.

"Закрий свою плюгаву морду!" - вигукнув Степан Хмара.

Андрій Полтава подякував, сказавши, що йому стало "прохолодно".

Степан Хмара облив водою блогера Полтаву в прямому ефірі (відео: YouTube/ZIK)

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Мосійчук прийшов на ефір в нетверезому стані і обзивав глядачів, які телефонували в студію і просили його покинути інтерв'ю.

Також ми писали про те, що мер російського міста відправив випускників ліцею "в останню путь".

До слова, нещодавно Ксенія Собчак переплутала гостя своєї програми "Обережно, Собчак" Леоніда Парфьонова з британським рок-музикантом Міком Джаггером.

Армата чи вже Посейдон? Російські військові втопили танк (відео) Абсолютно голий одесит кидався на людей: з'явилося відео (18+)
Новини України
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся