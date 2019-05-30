Давай затихни! Экс-нардеп облил водой блогера в прямом эфире. Видео

Степан Хмара облил водой блогера Полтаву в прямом эфире (коллаж: РБК-Украина)

Степан Хмара попросил блогера затихнуть и обозвал "плюгавым брехуном"

Степан Хмара, бывший народный депутат, общественный деятель и советский политзаключенный поскандалил в прямом эфире канала ZIK. У него возник конфликт с блогером Андреем Полтавой, в результате чего нардеп вылил на оппонента стакан воды.

В эфире политик сказал, что Служба безопасности Украины "как не работала, так и не работает". На что блогер предъявил Хмаре, что он позорит СБУ, которая обеспечивала то, что в течение пяти лет в Украине не было терактов.

"Где ты такое слышал, чтобы я позорил? Ты, лживая физиономия твоя!" - ответил Хмара.

Степан Хмара также обозвал блогера "плюгавым брехуном". И попросил Полтаву "затихнуть" и не отнимать время. После чего плюхнул в блогера водой.

"Закрой свою плюгавую морду!" - воскликнул Степан Хмара.

Андрей Полтава поблагодарил, сказав, что ему стало "прохладно".

Степан Хмара облил водой блогера Полтаву в прямом эфире (видео: YouTube/ZIK)

Напомним, ранее народный депутат Игорь Мосийчук пришел на эфир в нетрезвом состоянии и обзывал зрителей, которые звонили в студию и просили его покинуть интервью.

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К слову, недавно Ксения Собчак перепутала гостя своей программы "Осторожно, Собчак" Леонида Парфенова с британским рок-музыкантом Миком Джаггером.