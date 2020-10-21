Незаконно? В українському супермаркеті жінці не продали продукти

В магазині Маріуполя не захотіли обслуговувати жінку без маски (колаж РБК-Україна)

У супермаркеті Маріуполя жінці не продали продукти

В супермаркеті Маріуполя жінці не продали продукти через те, що вона була без маски. При цьому місцева мешканка наполягала на своєму праві оплатити покупку без наявності захисної маски на обличчі. Вона погрожувала працівникам маркету неприємностями і знімала все на камеру телефону. Про це розповіли на відео 0629.com.ua на YouTube.

Клієнтка магазину заявила, що її не можуть не обслуговувати і це незаконно, мовляв, це внутрішній розпорядок супермаркету, який порушує її права.

В кінці жінка додала, що вона даремно витратила час, ще раз погрожуючи неприємностями всьому магазину.

В Маріуполі жінці без маски не продали продукти

У коментарях під відео думки українців розділилися. Одні вважають, що жінка не права, а інші впевнені в її правоті.

У такому випадку цій дамочці і їй подібним треба давати письмову відмову від реанімаційних дій (включаючи підключення до апарата ШВЛ), у випадку їх зараження ковідом.

Проблеми вона обіцяє, а штраф вона не хоче заплатити 17к? Ще й зняла себе на відео, поліція виконавчі служби, алло!

Цікаво, а якщо всім підгузники змусять носити, теж одягнете?

Жінка права. Продавці! Припиніть виконувати злочинні накази! Ніхто не має права примушувати іншу людину надіти маску. А відмова в обслуговуванні - пряме порушення закону про публічний договір!

Як ми раніше писали, у Латвії будуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях.