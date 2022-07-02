Як захистити смартфон на пляжі: слушні поради

Смартфони та вода

Вологи "бояться" практично всі гаджети, якщо звичайно пристрої не мають характеристикою водонепроникності (Waterproof), що заявляється в описах до моделей як стандарти IP.

При цьому експерти відзначають, що навіть якщо корпус смартфона і відповідає вимогам IP68 - немає стовідсоткової гарантії про збереження працездатності при зануренні у воду.

Мобільники і пісок

Пісок як абразив за своєю природою здатний викликати не менші пошкодження дисплея і корпусу, ніж наждачка. Тому якщо ви часто відвідуєте пляжі, фахівці радять задуматися про такий захист для смартфона, як вакуумний чохол.

Для очищення від піску отворів на мобільнику, якщо той випадково впав на пляжі, можна використовувати балончик зі стисненим повітрям, який застосовують для чищення електроніки (такі продаються в багатьох комп'ютерних магазинах).

Телефон і сонце

Прямі сонячні промені дуже згубно діють на смартфони - їх слід тримати від сонця подалі.

Річ у тому, що при нагріванні самого гаджета те ж буде і з акумуляторною батареєю, що загрожує привести до її здуття. А це загрожує "смертю" батареї, а також її вибухом.