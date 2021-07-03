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Як захистити організм в екстремальну спеку: МОЗ дав дієві поради

Автор: Володимир Костирін

В Україні останнім часом погода "радує" то рясними опадами і бурею, то екстремальною спекою, причому синоптики в прогнозах вказували на ще більше підвищення температури повітря незабаром. У міністерстві охорони здоров'я дали громадянам ряд корисних порад, як мінімізувати негативний вплив ультрафіолетового випромінювання, і пережити спеку.

Рекомендації 3 липня відомство опублікувало у своєму Telegram.

Медки нагадали, що спека може викликати сонячний удар, теплові судоми, опіки. Також не слід забувати, що через вплив ультрафіолету підвищуються ризики появи меланоми.

Як захистити організм в спеку

  • По можливості не виходьте на сонце в "години пік", тобто з 11 до 16 годин. Адаптувати тіло до спеки допоможе просто-напросто кілька годин перебування в охолодженому приміщенні.
  • Користуйтеся сонцезахисним кремом з 30+SPF, а наносити його ефективніше за 20-30 хвилин до виходу на сонце.
  • Легкий вільний одяг світлих кольорів та із натуральних тканин (бавовна, льон) - найкращий. До речі, бажано, щоб рукава були довгими. Сонцезахисні окуляри та капелюх допоможе затінити шию, обличчя і вуха.
  • Пийте більше рідини, але відмовтеся при цьому від вживання солодких напоїв, алкоголю і напоїв з високим вмістом кофеїну.
  • Зменшіть фізичну активність або тимчасово відмовтеся від занять спортом у спеку, щоб не давати велике навантаження на серце.
  • Уникайте гарячої та жирної їжі, оскільки вона створює додаткове теплове навантаження для тіла.
  • Пам'ятайте, що температура в авто на сонці дуже швидко зростає, тому категорично не можна залишати дітей або тварин в транспорті, навіть якщо вікно стоїть на провітрювані. Так, вже фіксувалися навіть летальні випадки.
  • Відновлюйте солі та мінерали в організмі, які швидко втрачаються через сильне потовиділення. Для тих, хто сидить на дієті з низьким вмістом солі, страждає діабетом, має підвищений кров'яний тиск або інші хронічні захворювання - рекомендується порадитися щодо водно-сольового режиму зі своїм лікарем.

Нагадаємо, раніше експерти дали корисні поради, як охолодити будинок в спеку без кондиціонера.

Також ми писали про те, як убезпечити себе від харчового отруєння влітку.

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Мінстерство охорони здоров'я Україниздоровьежара