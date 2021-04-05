На захисті країни - усією родиною: українців вразила історія цих військових (фото)

Історія військової родини Осадчуків

Володимир Осадчук у лавах Збройних Сил України - з початку активних бойових дій на сході.

"Ще досить молодий, повний сил, із військовим досвідом - я просто не мав права сидіти вдома, коли на фронті так гаряче", - згадує чоловік.

Тож без вагань одягнув однострій та взяв до рук зброю. І ось уже сім років Володимир самовіддано виконує свій військовий та громадянський обов’язок на передовій - відповідає за забезпечення надійного зв'язку між підрозділами.

Його дружина Світлана у цивільному житті працювала медичною сестрою у районній лікарні.

"Коли чоловік пішов на війну, я вирішила, що моє місце - і як вірної дружини, і як кваліфікованого медика - поруч із ним", - розповідає жінка.

І вже незабаром теж стала до лав ЗСУ старшим бойовим медиком. Сьогодні Світлана займається логістичним забезпеченням підрозділу.

Їхній син Владислав навчався у коледжі, коли дізнався, що мати пішла на війну.

"Я ще тоді ледь не кинувся слідом за нею. Проте все ж пообіцяв мамі закінчити навчання", - говорить юнак.

Відразу по завершенню коледжу підписав контракт з ЗСУ і зараз несе службу на посаді водія-електрика.

Попри на усі труднощі військового буття, секрет щасливої військової родини один: бути разом і в горі, і в радості, підтримувати один одного у важку хвилину та разом радіти життю.

Фото:facebook.com/59ompbr.com.ua

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