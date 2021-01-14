Чи захищає медична маска від COVID-19: вірусолог дала відповідь

Люди в масках (фото: unicef.org)

Аерозоль з коронавірусом, який виділяє інфікована людина при чханні або при звичайному диханні, електризується і не проходить через синтетичну тканину медичної маски.

Про це розповіла завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко в інтерв'ю "Фактам".

Вона зазначила, що експерти проводили подібні експерименти з грипом, вивчаючи здатність масок не пропускати вірус.

"Ми проводили в лабораторії такий експеримент з грипом, але яка різниця: розмір вірусів приблизно однаковий", - сказала лікар.

Вірусолог також пояснила, як медичні маски "відштовхують" вірус.

"Маска непогано захищає не тільки тому, що вона щільна. Головне, що аерозоль, що містить вірус, електризується і відштовхується від синтетичної тканини", - розповіла Мироненко.

При цьому фахівець також закликала не тільки носити маски в період епідемії COVID-19, але частіше їх міняти, і не забувати мити руки.

Як повідомлялося, раніше епідеміолог розповіла, коли хвилі коронавірусу підуть на спад і почне вщухати епідемія.

Також ми писали про те, що лікар пояснила, чи можна захворіти одночасно на коронавірус та на грип.