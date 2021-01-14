Защищает ли медицинская маска от COVID-19: вирусолог дала ответ

Люди в масках (фото: unicef.org)

Аэрозоль с коронавирусом, который выделяет инфицированный человек при чихании или при обычном дыхании, электризуется и не проходит через синтетическую ткань медицинской маски.

Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко в интервью "Фактам".

Она отметила, что эксперты проводили подобные эксперименты с гриппом, изучая способность масок не пропускать вирус.

"Мы проводили в лаборатории такой эксперимент с гриппом, но какая разница: размер вирусов примерно одинаков", - сказала врач.

Вирусолог также объяснила, как медицинские маски "отталкивают" вирус.

"Маска неплохо защищает не только потому, что она плотная. Главное, что аэрозоль, содержащий вирус, электризуется и отталкивается от синтетической ткани", - рассказала Мироненко.

При этом специалист также призвала не только носить маски в период эпидемии COVID-19, но также чаще их менять, и не забывать мыть руки.

Как сообщалось, ранее эпидемиолог рассказала, когда волны коронавируса пойдут на спад и начнет утихать эпидемия.

Также мы писали о том, что врач объяснила, можно ли заболеть одновременно коронавирусом и гриппом.