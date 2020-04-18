Як зарядити воду на виконання бажань і привернути багатство та успіх

Вода володіє унікальними властивостями і здатна, згідно з висновками японських вчених, "запам'ятовувати" інформацію. Це може пояснити давню практику древніх жерців і шаманів практично в усіх куточках планети заговорювати рідину, а міфи про "живу" та "мертву" воду отримують нове значення.

Так, знахарі й відуни, езотерики та екстрасенси стверджують, що здатні за допомогою певних ритуалів і слів "програмувати" воду як на успіх і удачу, молодість і здоров'я, так і на негатив та шкоду іншим людям.

Але зазвичай це використовується для досягнення позитивного результату і корисного ефекту - покращення самопочуття та зовнішнього вигляду, притягнення багатства і приворот коханої людини. У таких варіантах результат буде помітний більш явно, пише womoninred.

У першу чергу варто знати, що вода повинна бути чистою, бажано ключовою. Без сторонньої хімії, краще не набирати з-під крана.

Також для того, щоб за допомогою "заговореної води" привернути успіх і матеріальне благополуччя, а також для виконання бажання, потрібно провести певні дії, спрямовані до мети. Це має значно збільшити шанси на успіх.

Потрібно налити воду в склянку (бажано фільтрованої з пляшки), після чого склянку треба помістити між долоньок і візуалізувати, що з центрів долонь виходить енергія, радить письменниця Наталія Правдіна.

"Ви заряджаєте цю воду своєї особистою, доброю, позитивною, світлою енергією", - зазначила вона.

Можна проказати при цьому такий приблизний заговор: "Нехай любов Бога позначиться на моєму обличчі. Нехай в ім'я безсмертної божественної любові, в ім'я безсмертної вічної мудрості нехай ця вода зарядить мене красою, удачею, щастям, багатством".

Але можуть бути й інші посили, а цей текст - фактично абсолютно довільний.

Потім потрібно візуалізувати, що вода вже заряджена, і після цього - вмитися цією водою або випити.

Такий ритуал на виконання бажань рекомендують проводити щодня.

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