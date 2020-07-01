Зарплати українців можуть істотно впасти: що кажуть експерти

В Україні почали опускатися зарплати і за даними НБУ, реальні заробітки українців вперше почали знижуватися з 2016 року. У середньому заробітні плати впали навесні 2020 року на 0,5%. Проте експерти прогнозують подальше зниження доходів.

Як розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для видання "Сьогодні", зарплата в 10 400 гривень найближчим часом може знизитися до 9 500. У третьому кварталі очікується зниження заробітків в середньому на 1000 гривень.

Основною причиною експерт називає наслідки коронавірусу, через який постраждали основні галузі в Україні – сфера сервісу, громадського харчування, туризму, побутові послуги. Не варто очікувати збільшення зарплат і у сфері транспорту та виробничій сфері – там також спостерігається занепад, замовлень або немає зовсім, або дуже мало.

А от голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський вважає, що середня реальна заробітна плата буде на рівні 10 300-10 500 гривень.

"Зниження середньомісячної зарплати пов'язано зі збільшенням числа банкрутств підприємств, падінням доходів компаній у період карантину, зі зростальним безробіттям, зростанням боргів по зарплаті в умовах економічної кризи", - зазначив експерт.

Крім того, є деякі передумови до того, що зарплати зможуть утриматися на нинішньому рівні та навіть трохи зрости. Фахівці називають причинами зростання підвищення соціальних стандартів, вихід з карантину, відтік заробітчан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з 1 липня очікується підвищення різних виплат і розповідали, кому пощастить.

А також ми повідомляли про те, що зміниться в Україні з 1 липня 2020 року.