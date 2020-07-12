Зарплата 70 000 гривень: рейтинг найбільш високооплачуваних професій в Україні

В Україні найвищі зарплати пропонують в IT-сфері
В Україні рейтинг найбільш високооплачуваних професій становлять менеджери національного рівня, інформаційні директори та керівники IT-сфері. Хто і скільки може отримувати, а також яка специфіка професій з приємними зарплатами – розбирався STYLER.
Найбільше заробляють працівники IT-сфери. За статистикою порталу для розміщення вакансій і резюме work.ua, топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій в Україні становлять пропозиції на ринку IT. При цьому найбільше заробляють розробники .Net і Java з середньою зарплатою 50-55 тисяч гривень. У столиці розробникам .Net платять до 70 000 гривень.
Рейтинг найбільш високооплачуваних професій в Україні:
При цьому за кількістю вакансій найбільш затребуваними фахівцями в Україні є менеджери з продажу, продавці-консультанти, водії, бухгалтери, адміністратори, директори, менеджери по роботі з клієнтами, вантажники, торгові представники, офіс-менеджери та інші.
Варто відзначити, що на тлі карантину в Україні зберігається високий рівень безробіття. За даними на червень 2020 року на офіційному обліку в Службі зайнятості перебувало 514 тисяч безробітних.
Нагадаємо, що раніше у Прогрестех-Україна заявили, що допоможуть ХАІ збільшити кількість інженерів.
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