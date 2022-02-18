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Замість заростей та сміття: у Дніпрі збудують новий спортивний центр

Автор: Наталія Гурковська

Спортивна арена, яка розрахована на 10 тис. глядачів, з'явиться на проспекті Слобожанському у Дніпрі. Її місткість та функціональність дозволить приймати не лише змагання місцевого рівня, а й турніри міжнародного класу з баскетболу, волейболу, міні-футболу, гандболу, тенісу та інших видів спорту.

Про це пише РБК-Україна STYLER.

Планується, що окрім спортивних заходів в основному залі спорткомплексу для дніпрян проводитимуть свята та концерти. На даний момент тривають роботи з проектування об'єкту.

Зводитимуть багатофункціональний спортивно-видовищний центр у рамках програми президента "Велике будівництво". Під його будівництво вже виділили 6 гектарів землі у районі парку "Дружби народів".

На п'яти поверхах спорткомплексу загальною площею 32785 квадратних метрів розмістяться ігрові зали, санвузли для вболівальників, тренерські кімнати, роздягальні для спортсменів, конференц-зали, медпункти та підсобні приміщення.

Прилегла територія також не залишиться поза увагою. Проектом мають передбачити озеленення з автоматичним поливом, лавочки та урни для відвідувачів, зовнішнє та декоративне освітлення.

Зараз же місце для майбутньої арени виглядає, м'яко кажучи, гнітюче: власники вихованців тут влаштували цвинтар для тварин і зарості трави з купами сміття краси місцевості точно не додають.

Як повідомлялося раніше, в середу, 2 лютого, Верховний суд остаточно повернув недобудований будинок готелю "Парус" територіальній громаді Дніпра.

Як розповів мер Дніпра Борис Філатов, будівлю готелю "Парус" планується знести, місце під ним розчистити та забудувати наново.

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ДніпроВелике будівництво