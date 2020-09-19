Зарізав пенсіонерку, надів спідницю та пішов шукати нові жертви: спливли деталі НП під Дніпром

Під Дніпром божевільний вбив пенсіонерку (фото: dp.npu.gov.ua)

47-річний вбивця раніше був судимий і лікувався у психіатричній лікарні

Під Дніпром чоловік жорстоко зарізав 71-річну пенсіонерку, забрав телефон та речі жертви, після чого перевдягнувся в її одяг і відправився гуляти по вулицях.

47-річного вбивцю затримали і тепер йому "світить" довічне. Про це передали у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зловмисник уже зізнався у злочині та розповів, як убив свою жертву.

Злочинцем виявився житель Дніпра, який нещодавно з'явився в селі Новомиколаївка, а на вбивство пішов через кілька тижнів після прибуття.

Жахливий злочин стався вночі 14 вересня, а невдовзі з'ясувалися подробиці події.

Відео: Під Дніпром чоловік жорстоко зарізав пенсіонерку

Виявляється, зловмисник був частим "клієнтом" психіатричної лікарні. Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин".

У Новомиколаївці його підгодовували місцеві жителі, які жаліли дивного чоловіка. Проживав дивак в покинутій будівлі.

Зважившись на вбивство, чоловік проник до хати пенсіонерки через вибите вікно, розправився з жінкою - на її тілі залишилося 15 ножових поранень - надів її одяг і відправився в сусідній будинок. Там проживали люди з проблемами зі слухом, і злочинець просто вирішив, що господарів немає вдома. Інакше жертв могло бути більше. Там він поїв та пішов далі.

За словами жителів села, бородатий неадекат бродив по вулицях у спідниці та ніс нісенітницю. Себе він називав Аллою Пугачовою.

Після затримання поліція не змогла зрозуміти мотиви злочинця і відправила чоловіка до медиків.

Там з'ясувалося, що вбивця раніше був судимий за тяжкі тілесні ушкодження, а в обласній психіатричній лікарні бував вже кілька разів як пацієнт.

Відео: Вбивство пенсіонерки під Дніпром скоїв божевільний, а жертв могло бути більше

Раніше повідомлялося, що у київському парку пенсіонерка чіплялася до дітей і знімала одяг. Виявилося, що пенсіонерка божевільна і схильна до агресії.

Також ми писали про те, що нещодавно на Прикарпатті підліток влаштував криваву бійню "заради забави" і вирішив вбити всю сім'ю.