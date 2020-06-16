Заражену коронавірусом Зеленську госпіталізували: усі деталі

Дружина президента Володимира Зеленського Олена госпіталізована в лікарню з діагнозом COVID-19. Раніше перша леді вже повідомляла українцям, що у неї виявили коронавірус, але чоловік і діти не заражені.

Про госпіталізацію Зеленської повідомили на сторінці Офісу президента у Facebook.

Там нагадали, що минулого тижня ПЛР-обстеження підтвердило у першої леді коронавірус.

"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що не всі українці вірять у те, що Олена Зеленська хвора. Деякі вважають, що це сценарій. Інші ж упевнені, що її швидко вилікують.

Є люди, які дивуються, чому ж президент не заразився, бувши в тісному контакті з дружиною. Тому вони і думають, що це все неправда.

У неї все буде нормально, вилікують, а от звичайні люди,які перебувають у наших звичайних лікарнях, які в жахливому становищі, ще й за свої гроші треба лікуватися як нема, сиди вдома, від тут як повезе, можеш вилікуватись, а можеш і ні.

Брехня. То сценарій. Хочуть співчуття. На жаль, це не правда.

Їй, звичайно, якнайшвидшого одужання, але, як члени сім'ї не захворіли, дивно, що вони жили окремо?! Ось чому мене і мучать смутні сумніви.

Перша леді розіграла перформанс, щоб бути ближче до народу! Приїжджай в Луганську область, швидко на ноги поставлять і палати у нас царські!!!

А у Зеленського коронавірусу немає. Дивно.

Зазначимо, що останній публічний візит Олена Зеленська здійснювала в груповий будинок для дітей-сиріт з інвалідністю Happy Home 1 червня в День захисту дітей. Після цього всі працівники закладу і діти пройшли тестування на коронавірус. Всі вони здорові. Поки що невідомо, де могла заразитися перша леді.

Також раніше прес-служба президента повідомляла, що перша леді відчувала себе добре і самоізолювалася після діагнозу від сім'ї.

Як ми раніше повідомляли, Віктор Ляшко розповів про самопочуття Олени Зеленської.