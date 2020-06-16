Зараженную коронавирусом Зеленскую госпитализировали: все детали

Елена Зеленская госпитализирована в больницу с диагнозом коронавирус
Жена президента Владимира Зеленского Елена госпитализирована в больницу с диагнозом COVID-19. Ранее первая леди уже сообщала украинцам, что у нее обнаружили коронавирус, но муж и дети не заражены.
О госпитализации Зеленской сообщили на странице Офиса президента в Facebook.
Там же напомнили, что на прошлой неделе ПЦР-обследование подтвердило у первой леди коронавирус.
"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Интересно, что не все украинцы верят в то, что Елена Зеленская больна. Некоторые считают, что это сценарий. Другие же уверены, что ее быстро вылечат. Об этом украинцы пишут в комментариях под постом на странице в Facebook Офиса президента.
Есть люди, которые удивляются, почему же президент не заразился, будучи в тесном контакте с женой. Поэтому они и думают, что это все неправда.
Отметим, что последний публичный визит Елена Зеленская совершала в групповой дом для детей-сирот с инвалидностью Happy Home 1 июня в День защиты детей. После этого все сотрудники заведения и дети прошли тестирование на коронавирус. Все они здоровы. Пока что неизвестно, где могла заразиться первая леди.
Также ранее пресс-служба президента сообщала, что первая леди чувствовала себя хорошо и самоизолировалась после диагноза от семьи.
Как мы ранее сообщали, Виктор Ляшко рассказал о самочувствии Елены Зеленской.
Автор: Людмила Жукова