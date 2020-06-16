Зараженную коронавирусом Зеленскую госпитализировали: все детали

Жена президента Владимира Зеленского Елена госпитализирована в больницу с диагнозом COVID-19. Ранее первая леди уже сообщала украинцам, что у нее обнаружили коронавирус, но муж и дети не заражены.

О госпитализации Зеленской сообщили на странице Офиса президента в Facebook.

Там же напомнили, что на прошлой неделе ПЦР-обследование подтвердило у первой леди коронавирус.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Интересно, что не все украинцы верят в то, что Елена Зеленская больна. Некоторые считают, что это сценарий. Другие же уверены, что ее быстро вылечат. Об этом украинцы пишут в комментариях под постом на странице в Facebook Офиса президента.

Есть люди, которые удивляются, почему же президент не заразился, будучи в тесном контакте с женой. Поэтому они и думают, что это все неправда.

У неї все буде нормально, вилікують, а от звичайні люди,які перебувають у наших звичайних лікарнях, які в жахливому становищі, ще й за свої гроші треба лікуватися як нема, сиди вдома, от тут як повезе, можеш вилікуватись, а можеш і ні.

Брехня. То сценарій. Хочуть співчуття. На жаль, це не правда.

Ей, конечно, скорейшего выздоровления, но, как члены семьи не заболели, странно, они что жили раздельно?! Вот почему меня и терзают смутные сомнения.

Первая леди разыграла перформанс, чтоб быть ближе к народу! Приезжай в Луганскую область, быстро на ноги поставят и палаты у нас царские!!!

А у Зеленського коронавірусу немає. Дивно.

Отметим, что последний публичный визит Елена Зеленская совершала в групповой дом для детей-сирот с инвалидностью Happy Home 1 июня в День защиты детей. После этого все сотрудники заведения и дети прошли тестирование на коронавирус. Все они здоровы. Пока что неизвестно, где могла заразиться первая леди.

Также ранее пресс-служба президента сообщала, что первая леди чувствовала себя хорошо и самоизолировалась после диагноза от семьи.

Как мы ранее сообщали, Виктор Ляшко рассказал о самочувствии Елены Зеленской.