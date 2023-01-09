"Сейчас это тренд": Даша Астафьева откровенно рассказала, получала ли деньги за обнаженные фотосессии

Известная певица и модель Даша Астафьева славится своей прекрасной фигурой и откровенными снимками. Ее фото становились обложками многих глянцев, в том числе Playboy. Однако, по словам Даши она никогда не получала за это деньги.

Почему Даша Астафьева не брала деньги за фото

Ее собеседник Петр упомянул о платформе OnlyFans, где девушки могут продавать свои обнаженные фото, и это становится довольно популярным. Однако Даша говорит, что никогда не получала плату за откровенный контент.

"Ни одна моя обнаженная фотография не оплачивалась. Это магия этих фотографий. Эти фотографии - это был творческий взгляд на реальность, на современность, на отношение к своему обнаженному телу. Вот я такая, я так отношусь к тому, что голый человек может быть чувственным и не иметь никакого негативного подтекста. И тем самым приобщаться к какому-то мировому искусству, к классическим картинам, к видению смешного в сексуальном", - поделилась певица.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

А вот к упомянутой выше платформе OnlyFans Астафьева относится негативно. По ее мнению, это продажа собственного тела за деньги.

"Сейчас тренд, что ты можешь продавать фотки, тебе будут донатить. Но это совсем трэш, я отрицательно к этому отношусь. Потому что теряется смысл искусства, обнаженного тела, это делается на количество, не на качество. Для меня фото обнаженного тела, которые продают - это не красиво", - заявила Даша.

Несмотря на такую позицию, она не осуждает тех девушек, которые продают свои фото и донатят на ВСУ. Более того - певица призывает их продолжать это делать, хотя сама не уверена, что согласилась бы на такое предложение.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Надо посмотреть, кто фотограф, как он будет видеть это. Это очень важно. Это такая квинтэссенция магии, сочетание видения фотографа. Меня очень людей хотели сфотографировать, но это все заканчивалось, потому что на вопрос "Как ты это видишь?", мне говорили "Ну так артово, ты голая на строительстве, тебе холодно, грязью обмажем. Но так точно, нет, спасибо", - сказала Даша.