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"Новый уровень дна": Даша Астафьева рассказала, что вандалы сделали с могилой ее дедушки

Новина українською →
Четверг 05 января 2023 15:27
"Новый уровень дна": Даша Астафьева рассказала, что вандалы сделали с могилой ее дедушки Даша Астафьева (instagram.com.da_astafieva)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала об ужасном инциденте, который произошел с ее семьей перед новогодними праздниками. Она заявила, что прямо из могилы ее дедушки украли елку.

Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

Что сделали преступники

Инцидент произошел в городе Покров Днепропетровской области.

По словам Астафьевой, воры спилили дерево и, вероятнее всего, продали его и теперь эта елка с кладбища стоит у кого-то дома.

Она добавила, что елка росла возле могилы более 12 лет.

"Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. Накануне новогодних праздников на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари" - написала Даша.

Артистка добавила, что узнала о краже после того, как ее дядя ходил на могилу дедушки, чтобы убрать там.

В комментариях пользователи пишут, что это не первый акт вандализма на местном кладбище в Покрове:

  • Это в Покрове? Если да, то мы там ночью патрулируем, на кладбище какой-то навоз несколько месяцев назад осквернил могилы героев;
  • Шок! Нести елку с кладбища на НР;
  • Животные повсюду есть. Жаль, что спилили;
  • Представляю, какой год ждет это животное. Кто же это в сознании берет что-то с кладбища? Оно же умрет;
  • К сожалению, в Украине еще много таких ур*дов моральных;

Недавно Астафьева показывала своего бойфренда и рассказала, чем он ее покорил.

Также Даша высмеяла Регину Тодоренко, цинично развлекающуюся в Москве.

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Даша Астафьева вандали