"Новый уровень дна": Даша Астафьева рассказала, что вандалы сделали с могилой ее дедушки

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала об ужасном инциденте, который произошел с ее семьей перед новогодними праздниками. Она заявила, что прямо из могилы ее дедушки украли елку.

Об этом она рассказала на своей странице в Twitter .

Что сделали преступники

Инцидент произошел в городе Покров Днепропетровской области.

По словам Астафьевой, воры спилили дерево и, вероятнее всего, продали его и теперь эта елка с кладбища стоит у кого-то дома.

Она добавила, что елка росла возле могилы более 12 лет.

"Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. Накануне новогодних праздников на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари" - написала Даша.

Артистка добавила, что узнала о краже после того, как ее дядя ходил на могилу дедушки, чтобы убрать там.

В комментариях пользователи пишут, что это не первый акт вандализма на местном кладбище в Покрове: