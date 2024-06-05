Сейчас цветет повсюду. Целебный напиток из этих цветов уберет морщины и стресс

Жасмин, который сейчас цветет в Украине, известен, прежде всего, своим прекрасным ароматом. Его цветы используют для ароматизации чая, десертов, а также парфюмерии и косметики.
Чем так полезны цветы жасмина и как сделать из них целебный напиток, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Среди многих видов наиболее популярны жасмин (Jasminum officinale), цветы и листья которого охотно используют для ароматизации чаев, напитков, десертов, а также косметических средств для ванн и ухода за телом, лицом и волосами, а также освежителей воздуха и постельного белья.
А вот Philadelphus coronarius L - это у нас чубушник, он очень часто встречается в Украине - это неприхотливый, многолетний и морозостойкий кустарник, произрастающий около 3 метров в высоту. Как и жасмин, у него белые цветы с интенсивным и приятным ароматом. В народе его тоже называют жасмин, но это два разных растения.
Этот кустарник является украшением многих садов и парков, а также обладает ароматическими свойствами, ведь его аромат успокаивает нервы и снимает стресс. Сильнее всего жасмин пахнет вечером, когда температура снижается. Его аромат неотъемлемо ассоциируется с приятным летним теплым днем, поскольку он цветет в мае и июне.
Цветки жасмина содержат альфа-терпинеол, бензальдегид, бензилацетат, бензилацетат, бензиловый спирт, эвгенол, фарнезол, гернайол, жасмон, неролидол, линалилацетат, салициловую кислоту и ванилин. Жасмин используют при заболеваниях печени, таких как гепатит или цирроз, а также для снятия боли в животе при острой диарее, поскольку он оказывает спазмолитическое действие.
Он также поддерживает работу сердца и кровеносной системы и используется для профилактики инсульта. Он обладает противораковыми свойствами, поскольку борется со свободными радикалами, которые в основном отвечают за развитие рака и ускоряют процесс старения организма.
Обладает расслабляющим и успокаивающим действием, позволяет успокоиться и расслабиться. Жасмин также считается афродизиаком, поскольку он придает энергии, укрепляет жизненные силы и повышает сексуальное влечение.
Из жасмина можно легко и дешево приготовить разнообразные препараты с лечебными свойствами. Препараты из цветков и листьев жасмина, такие как настой для питья, омовения кожи или настойка, помогают при лечении гипертонии, воспалениях предстательной железы, атеросклероза, расстройств пищеварения, воспаления десен и интимных мест.
Лучше всего собирать цветы утром и сушить их на солнце. Приблизительно через 3-4 часа соберите сухие цветы и плотно закройте их в стеклянной таре.
По словам фитотерапевта Генрика Ружанского, водные и водно-спиртовые экстракты жасмина удаляют свободные радикалы, стабилизируют структуру клеточных мембран, а также ингибируют рост бактерий, таких как Escherichia coli или Staphylococcus aureus, вызывающих раневые инфекции, сепсис, отит.
Оставьте собранные цветы на час, чтобы из них вылезли любые насекомые. Затем сложите их в банку и залейте спиртом. Оставьте в темном и холодном месте на 3 недели. Каждые несколько дней встряхивайте банку для лучшей мацерации. По истечении этого времени процедите настой через сито.
Теперь можно добавить мед и сироп из лимонного сока, растворенного в небольшом количестве кипяченой и охлажденной воды. Затем разлейте настойку в стерилизованные стеклянные бутылки и плотно закройте. Оставьте по крайней мере на 3 месяца, но наилучший вкус настойка приобретет по меньшей мере, через 1 год.
Согласно рекомендациям профессора Ружанского следует пить по 5 мл 2-3 раза в день. После разбавления водой (чистая настойка без меда и лимонного сока) можно использовать для компрессов и омовений.
Жасминовый чай можно купить в готовом виде в магазине, а можно приготовить самостоятельно как из жасмина, так и из лепестков цветков жасмина. Вам понадобится всего 3 ингредиента:
Добавьте жасмин или лепестки жасмина в чай или ройбуш. Залейте стаканом горячей воды, но не кипятка, потому что слишком горячая вода может вызвать горьковатый вкус чая.
Если смесь изготовлена на основе зеленого чая, залейте ее водой температурой 70-80 градусов, белый чай - 75-95 градусов, а черный и ройбуш - 95-100 градусов. Настаивайте от 30 секунд до 3 минут, процедите и пейте, как обычный чай.
Лепестки жасмина можно заваривать и самостоятельно, без добавок к чаю.
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