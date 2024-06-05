Сейчас цветет повсюду. Целебный напиток из этих цветов уберет морщины и стресс

Что известно о жасмине

Среди многих видов наиболее популярны жасмин (Jasminum officinale), цветы и листья которого охотно используют для ароматизации чаев, напитков, десертов, а также косметических средств для ванн и ухода за телом, лицом и волосами, а также освежителей воздуха и постельного белья.

А вот Philadelphus coronarius L - это у нас чубушник, он очень часто встречается в Украине - это неприхотливый, многолетний и морозостойкий кустарник, произрастающий около 3 метров в высоту. Как и жасмин, у него белые цветы с интенсивным и приятным ароматом. В народе его тоже называют жасмин, но это два разных растения.

Этот кустарник является украшением многих садов и парков, а также обладает ароматическими свойствами, ведь его аромат успокаивает нервы и снимает стресс. Сильнее всего жасмин пахнет вечером, когда температура снижается. Его аромат неотъемлемо ассоциируется с приятным летним теплым днем, поскольку он цветет в мае и июне.

Лечебные и ароматерапевтические свойства жасмина

Цветки жасмина содержат альфа-терпинеол, бензальдегид, бензилацетат, бензилацетат, бензиловый спирт, эвгенол, фарнезол, гернайол, жасмон, неролидол, линалилацетат, салициловую кислоту и ванилин. Жасмин используют при заболеваниях печени, таких как гепатит или цирроз, а также для снятия боли в животе при острой диарее, поскольку он оказывает спазмолитическое действие.

Он также поддерживает работу сердца и кровеносной системы и используется для профилактики инсульта. Он обладает противораковыми свойствами, поскольку борется со свободными радикалами, которые в основном отвечают за развитие рака и ускоряют процесс старения организма.

Обладает расслабляющим и успокаивающим действием, позволяет успокоиться и расслабиться. Жасмин также считается афродизиаком, поскольку он придает энергии, укрепляет жизненные силы и повышает сексуальное влечение.

Настойка и настой цветков и листьев жасмина

Из жасмина можно легко и дешево приготовить разнообразные препараты с лечебными свойствами. Препараты из цветков и листьев жасмина, такие как настой для питья, омовения кожи или настойка, помогают при лечении гипертонии, воспалениях предстательной железы, атеросклероза, расстройств пищеварения, воспаления десен и интимных мест.

Лучше всего собирать цветы утром и сушить их на солнце. Приблизительно через 3-4 часа соберите сухие цветы и плотно закройте их в стеклянной таре.

По словам фитотерапевта Генрика Ружанского, водные и водно-спиртовые экстракты жасмина удаляют свободные радикалы, стабилизируют структуру клеточных мембран, а также ингибируют рост бактерий, таких как Escherichia coli или Staphylococcus aureus, вызывающих раневые инфекции, сепсис, отит.

Ингредиенты для настойки цветков жасмина:

200 г цветков жасмина,

600 мл водки концентрацией 40-60%

по желанию: мед и лимонный сок по вкусу.

Как приготовить настойку цветов жасмина?

Оставьте собранные цветы на час, чтобы из них вылезли любые насекомые. Затем сложите их в банку и залейте спиртом. Оставьте в темном и холодном месте на 3 недели. Каждые несколько дней встряхивайте банку для лучшей мацерации. По истечении этого времени процедите настой через сито.

Теперь можно добавить мед и сироп из лимонного сока, растворенного в небольшом количестве кипяченой и охлажденной воды. Затем разлейте настойку в стерилизованные стеклянные бутылки и плотно закройте. Оставьте по крайней мере на 3 месяца, но наилучший вкус настойка приобретет по меньшей мере, через 1 год.

Согласно рекомендациям профессора Ружанского следует пить по 5 мл 2-3 раза в день. После разбавления водой (чистая настойка без меда и лимонного сока) можно использовать для компрессов и омовений.

Цветы жасмина обладают целебными свойствами (Скриншот)

Как сделать чай из жасмина?

Жасминовый чай можно купить в готовом виде в магазине, а можно приготовить самостоятельно как из жасмина, так и из лепестков цветков жасмина. Вам понадобится всего 3 ингредиента:

1 чайная ложка листового зеленого, белого, черного чая или ройбуш,

1 чайная ложка сухого жасмина или лепестков жасмина,

1 стакан (250 мл) воды.

Как приготовить жасминовый чай?

Добавьте жасмин или лепестки жасмина в чай ​​или ройбуш. Залейте стаканом горячей воды, но не кипятка, потому что слишком горячая вода может вызвать горьковатый вкус чая.

Если смесь изготовлена ​​на основе зеленого чая, залейте ее водой температурой 70-80 градусов, белый чай - 75-95 градусов, а черный и ройбуш - 95-100 градусов. Настаивайте от 30 секунд до 3 минут, процедите и пейте, как обычный чай.

Лепестки жасмина можно заваривать и самостоятельно, без добавок к чаю.